September is de maand van Nvidia's RTX 3000-serie en na de introductie van de RTX 3080 vorige week is het nu de beurt aan de GeForce RTX 3090. Met de komst van de Ampere-generatie heeft Nvidia de maximale prestaties van videokaarten naar een hoger niveau gebracht.

RTX 3090 na de RTX 3080

In onze review van de GeForce RTX 3080 gingen we dieper in op de architectuur, het nieuwe GDDR6X-geheugen, het productieprocedé en overige nieuwe mogelijkheden van de 3000-serie kaarten. In de review van deze week bespreken we de prestaties van het nieuwe vlaggenschip, de RTX 3090, met behulp van een reeks benchmarks en tests. Wie meer wil lezen over de verbeteringen van de Ampere-architectuur, kan het best terecht in onze review van de RTX 3080.

Founders Edition: not found

Voor het testen van gpu's maken we het liefst gebruik van de modellen die AMD en Nvidia zelf uitbrengen. Deze referentiekaarten, of bij Nvidia tegenwoordig eerder de Founders Editions, zijn precies wat de naam doet vermoeden: het referentiepunt voor de prestaties van een 3d-chip. Voor de RTX 3090 was dit ook de bedoeling, maar ondanks diverse verzoeken van onze kant wist Nvidia ons niet van een Founders Edition te voorzien en we zijn daarin niet de enige. Van andere techpublicaties, waaronder partners van de European Hardware Association, begrijpen we dat ook zij geen RTX 3090 Founders Edition hebben mogen ontvangen. Gelukkig stelde Gigabyte ons ruim voor de lancering zijn GeForce RTX 3090 Gaming OC ter beschikking, zodat we jullie gewoon van onze uitgebreide testresultaten kunnen voorzien.

In deze review zie je dus resultaten van een custom RTX 3090 tegenover referentiemodellen en Founders Editions van andere gpu's. In plaats van wachten op een 3090 FE die ons testlab misschien nooit zal bereiken, hebben wij ervoor gekozen de beschikbare RTX 3090 te gebruiken.