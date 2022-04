Gigabyte-website noemt RTX 3080- en 3070-videokaarten met 20GB en 16GB geheugen

De website van hardwarefabrikant Gigabyte noemt verschillende onaangekondigde Nvidia-videokaarten. Hieronder vallen bijvoorbeeld RTX 3080- en 3070-modellen met 20GB en 16GB geheugen. Ook een vermeende RTX 3060 Ti wordt genoemd op de website.

Afbeelding via VideoCardz

De vooralsnog onaangekondigde videokaartmodellen worden vermeld op de webpagina waar kopers van Gigabytes RTX-videokaarten hun Watch Dogs: Legions-gamecode kunnen inwisselen, ontdekte VideoCardz. In de productlijst staan onder andere verschillende 'N308S'- en 'N307S'-modellen, met respectievelijk 20GB en 16GB aan geheugen, terwijl de reguliere RTX 3080- en RTX 3070-modellen 10GB en 8GB hebben.

De lijst van Gigabyte toont ook een N306S'-videokaart met 8GB geheugen. Vermoedelijk is dit dezelfde kaart als de RTX 3060 Ti, waarover vorige week geruchten verschenen. Nvidia zou van plan zijn om de RTX 3060 Ti in de tweede helft van oktober te introduceren. De RTX 3080- en 3070-modellen met meer geheugen, zouden vermoedelijk na de release van AMD's Big Navi-videokaarten uitkomen.

Het is niet bekend of de 'S' in de productnamen voor 'Super' staat. Volgens bronnen van VideoCardz zou Nvidia de Super-naamgeving deze generatie namelijk stopzetten. In plaats daarvan zou de GPU-fabrikant volgens geruchten nieuwe videokaarten met een Ti-achtervoegsel uitbrengen.