Gerucht: Nvidia werkt aan gpu die tussen RTX 3070 en 3080 wordt gepositioneerd

Nvidia werkt volgens geruchten aan een nieuwe RTX 3000-videokaart die tussen de RTX 3070 en 3080 wordt gepositioneerd. Het zou gaan om een videokaart met teruggeschroefde GA102-gpu, die ook in de RTX 3080 wordt gebruikt.

Details over deze vermeende gpu zijn gepubliceerd door Twitter-gebruiker Kopite7kimi. Deze leaker publiceerde voor release de correcte specificaties van Nvidia's huidige RTX 3000-videokaarten, zo schrijft ook VideoCardz. Volgens Kopite7kimi krijgt de zogeheten GA102-150-gpu 7424 Cuda-cores. Dat zijn er 1536 meer dan de RTX 3070. De RTX 3080 heeft volgens de specificaties van Nvidia 8704 Cuda-cores.

De Twitter-gebruiker meldt ook dat de videokaart in kwestie 10GB aan gddr6x-geheugen met een 320bits-geheugenbus zou krijgen, net als de RTX 3080. Het is niet duidelijk wat de modelnaam van de vermeende Nvidia-videokaart is. Mogelijk gaat het om een RTX 3070 Ti, maar dat is nog niet bevestigd. Het is ook nog niet bekend wanneer deze videokaart wordt aangekondigd.

Eerder deze week verscheen het gerucht dat Nvidia zijn RTX 3080 20GB en RTX 3070 16GB heeft geschrapt. De gpu-fabrikant zou ook plannen voor een RTX 3070 Ti geschrapt hebben. Volgens eerdere geruchten zou die RTX 3070 Ti echter een GA104-400-gpu met 6144 Cuda-cores krijgen. De huidige RTX 3070 heeft ook een GA104-chip, hoewel die over 5888 Cuda-cores beschikt. Kopite7kimi claimt nu dus dat een vergelijkbare videokaart wordt voorzien van een krachtigere GA102-gpu. Nvidia zou verder van plan zijn om in november een RTX 3060 Ti uit te brengen.

Vermeende Nvidia RTX 3000-line-up Model RTX 3090 RTX 3080 Nnb* RTX 3070 'RTX 3060 Ti'* Gpu 8nm, GA102-300 8nm, GA102-200 8nm, GA102-150 8nm, GA104-300 8nm,

GA104-200 Cuda-cores 10496 8704 7424 5888 4864 Boostsnelheid 1700MHz 1710MHz Nnb 1730MHz Nnb Vram 24GB gddr6x 10GB gddr6x 10GB gddr6x 8GB gddr6 8GB gddr6 Geheugensnelh. 19,5GBit/s 19Gbit/s Nnb 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 320bit 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 760GB/s Nnb 448GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W Nnb 220W 180∼200W(?) Releasedatum 24 september 17 september Nnb 29 oktober 'Medio november' Adviesprijs (Founder's Edition) 1549 euro 719 euro Nnb 519 euro Nnb

* Op basis van onbevestigde geruchten