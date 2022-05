Registratie toont RTX 3060 Ti-videokaarten van Gigabyte

Een registratie bij de Eurasian Economic Commission toont vier RTX 3060 Ti-videokaarten van Gigabyte. Eerder ging al het gerucht dat Nvidia in oktober de GeForce RTX 3060 Ti uitbrengt. Een listing bij een webwinkel bevestigt dat.

De ECC-registratie toont codenamen van de vier nog niet aangekondigde Gigabyte-videokaarten en werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Komachi. Uit de codenamen zijn de volledige namen te destilleren, omdat Gigabyte voor andere videokaarten dezelfde naamgeving en nummering gebruikt. De naamgeving maakt duidelijk dat de RTX 3060 Ti voorzien zal zijn van 8GB vram. Dat komt overeen met eerdere geruchten.

Videokaart Codenaam zoals te zien bij ECC Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 8GB Aorus Master GV-N306TAORUS M-8GD Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 8GB Gaming OC GV-N306TGAMING OC-8GD Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 8GB Eagle OC GV-N306TEAGLE OC-8GD Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 8GB Eagle GV-N306TEAGLE-8GD

VideoCardz toont ook een afbeelding van een webwinkel die een RTX 3060 Ti-videokaart van Gigabyte in zijn listings heeft staan. De naam gaat daarbij gepaard met de notitie 'nda 1H oct'. Dat geeft aan dat de informatie pas ergens in de eerste helft van oktober gepubliceerd mag worden. De getoonde prijs is waarschijnlijk een placeholder. De RTX 3060 Ti zal goedkoper zijn dan de RTX 3070, die een adviesprijs vanaf 519 euro heeft.

Volgens eerdere geruchten brengt Nvidia de RTX 3060 Ti in de tweede helft van oktober uit. De aankondiging is vermoedelijk wat eerder. De videokaart zou net als de RTX 3070 gebaseerd zijn op de GA104-gpu, maar heeft minder geactiveerde Cuda-cores. Nvidia brengt eerst nog de RTX 3070 uit, die is vanaf 15 oktober te koop.

RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti * Architectuur 8nm, GA102-300 8nm, GA102-200 8nm, GA104-300 8nm, GA104-200 Cuda-cores 10496 8704 5888 4864 Boostsnelheid 1700MHz 1710MHz 1730MHz nnb Vram 24GB gddr6x 10GB gddr6x 8GB gddr6 8GB gddr6 Geheugensnelh. 19,5GBit/s 19Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 760GB/s 448GB/s 448GB/s Tgp 350W 320W 220W ~180W Releasedatum 24 september 17 september 15 oktober 'Tweede helft oktober' Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro 719 euro 519 euro nnb

* Specificaties volgens geruchten