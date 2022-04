Eerste prijzen van Nvidia RTX 3000-videokaarten staan in Pricewatch

De eerste RTX 3080- en 3090-videokaarten van Nvidia-partners staan in de Pricewatch. De goedkoopste modellen hebben vooralsnog ongeveer dezelfde prijs als de Founders Edition-uitvoeringen van Nvidia. De videokaarten komen over een paar weken uit.

In de Tweakers Pricewatch staan op het moment van schrijven prijzen vermeld bij RTX 3080-kaarten van Inno3D en Gigabyte. Die kosten afhankelijk van de uitvoering tussen de 719 en 799 euro. Ook staan er RTX 3090-kaarten van diezelfde fabrikanten in de Pricewatch, voor prijzen tussen 1549 en 1629 euro. Bij de Productvergelijker van Hardware Info zijn ook MSI-kaarten te zien, met vergelijkbare prijzen.

Het gaat in alle gevallen om eerste prijsvermeldingen bij één webshop. De videokaarten komen pas over enkele weken uit, maar de prijzen lijken aan te geven dat fabrikanten hun RTX 3000-kaarten gaan verkopen voor prijzen die vergelijkbaar zijn met wat Nvidia vraagt voor zijn Founders Editions. In het verleden zijn de FE-uitvoeringen vaak goedkoper geweest, maar waren ze ook slecht verkrijgbaar of snel uitverkocht.

Bij de Duitse prijsvergelijker Geizhals zijn nog geen prijzen van de nieuwe RTX-kaarten te zien, maar een grote Duitse webwinkel heeft wel prijzen bij meerdere RTX 3090- en RTX 3080-kaarten staan. Het gaat daar ook om enkele modellen van Asus, PNY en Zotac. De Asus ROG Strix-uitvoering van de RTX 3090 kost daar 1789 euro. Vermoedelijk is dit een van de duurste RTX 3090-varianten. De btw is in Duitsland overigens lager dan in Nederland en België, waardoor de prijs in de Benelux kan verschillen.

Nvidia kondigde zijn RTX 3000-serie van videokaarten op 1 september aan. De RTX 3080 is vanaf 17 september te koop voor een adviesprijs van 719 euro. De RTX 3090 volgt op 24 september voor een adviesprijs van 1549 euro. De RTX 3070 verschijnt in oktober voor 519 euro, maar wanneer precies is nog niet bekend. Er zijn nog geen prijzen van RTX 3070-videokaarten van Nvidia-partners verschenen.

Prijzen van RTX 3080- en RTX 3090-videokaarten bij Duitse webshop