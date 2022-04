Eerste benchmarks van Nvidia GeForce RTX 3090-videokaart verschijnen online

Chinees kanaal TecLab heeft de eerste RTX 3090-review gepubliceerd. Volgens deze review presteert de RTX 3090 gemiddeld 8,9 procent beter dan de RTX 3080 op 4K in 16 geteste games en benchmarks. Ook zijn er benchmarkresultaten op de website Blender verschenen, waar de RTX 3090 gemiddeld 19,8 procent sneller is dan de RTX 3080.

De videoreview van TecLab werd gedeeld op het Chinese sociale medium Bilibili. De review van de RTX 3090 is inmiddels van dat platform verwijderd, maar een kopie verscheen dit weekend op YouTube en ook VideoCardz publiceerde de resultaten. De RTX 3090-prestaties in deze review zijn nog niet bevestigd, dus neem deze resultaten met een korrel zout. TecLab publiceerde eerder echter ook een RTX 3080-review, een week voordat het embargo van die GPU verliep. Die resultaten bleken uiteindelijk accuraat te zijn.

In de review wordt onder andere de RTX 3090 tegenover de RTX 3080 gezet. De tests zijn voor beide GPU's uitgevoerd op hetzelfde systeem, met een Intel Core i9-10900K-processor op 5GHz en DDR4-geheugen op 4133MT/s met timings van 17-18-18-38. Het Chinese kanaal gebruikte hiervoor Windows 10 met Nvidia's 456.38 WHQL-drivers, die officieel al de RTX 3090 ondersteunen. TecLab noemt de RTX 3090 niet bij naam in zijn review. In plaats daarvan zet het kanaal een '10.000 yuan-flagship' tegenover een '5000 yuan-flagship'; dat komt omgerekend overeen met de respectievelijke dollarprijzen van de RTX 3090 en 3080. Ook wordt een afbeelding van de RTX 3090 in de review getoond.

Het testsysteem van TecLab, met een '10.000 yuan-flagship-videokaart' en een RTX 3080

TecLab vergelijkt de RTX 3090 en 3080 in 16 verschillende games en synthetische benchmarks. In deze tests is de RTX 3090 gemiddeld 8,9 procent sneller dan de RTX 3080. Het grootste verschil zat in Metro Exodus en Death Stranding, beide zonder RTX en DLSS. In die games presteerde de RTX 3090 ongeveer 11,5 procent beter dan de RTX 3080 op een 4K-resolutie. Het kleinste prestatieverschil werd door TecLab vastgesteld in Forza Horizon 4. Volgens de reviewer presteerde de 3090 daar 4,7 procent beter.

Tegelijkertijd zijn er ook Blender-resultaten van de RTX 3090 verschenen, zo merkte VideoCardz op. De website van Blender toont de gemiddelde rendertijd van de videokaart in verschillende CUDA-workloads, waaronder bmw27 en classroom. Gemiddeld is de RTX 3090 in die tests 19,8 procent sneller dan de RTX 3080. Dit ligt in de lijn der verwachtingen: volgens de officiële specificaties van Nvidia heeft de RTX 3090 ongeveer 20 procent meer CUDA-cores dan de RTX 3080. De boostclock van de 3090 ligt ook iets hoger, met 1,73GHz tegenover 1,71GHz. Twitter-gebruiker Tum_Apisak meldt verder dat de 3090 ongeveer 15,7 procent beter presteert in de GeekBench CUDA-test.

Nvidia kondigde zijn RTX 3090-videokaart begin september aan tijdens zijn GeForce-evenement. De videokaart komt op 24 september uit en op diezelfde datum verloopt het reviewembargo. De RTX 3090 Founder's Edition gaat 1549 euro kosten. Tweakers publiceerde eerder een review van de lager gepositioneerde RTX 3080.

De RTX 3090 en RTX 3080 in verschillende CUDA-workloads met Blender