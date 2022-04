Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition komt op 24 september naar pc en Switch

Rollercoaster Tycoon 3 keert op 24 september terug naar de pc. Het zestien jaar geleden uitgekomen derde deel uit de achtbaangamereeks komt uit in de vorm van een Complete Edition en was sinds 2018 niet meer te koop. De Complete Edition komt ook uit voor de Nintendo Switch.

De pc-versie van Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition verschijnt op Steam en in de Epic Games Store. Zowel de versie voor de pc als die voor de Switch bevat de Soaked!- en de Wild!-uitbreiding, waarmee spelers waterpark- en dierenattracties kunnen toevoegen. Er kan gekozen worden uit 300 verschillende attracties, 500 landschappen, 60 winkels en diensten en 20 verschillende dieren. Er is ook een sandbox-modus beschikbaar.

Uit de informatie op Steam blijkt dat deze Complete Edition ook enkele technische verbeteringen heeft meegekregen, zoals de ondersteuning van 'breedbeeld met een resolutie van 1080p en betere compatibiliteit voor nieuwe pc-hardware'. Ondersteuning voor hogere resoluties zal dus waarschijnlijk ontbreken. Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition is niet te beschouwen als een remaster, al zijn er wel visuele verbeteringen doorgevoerd en ook de controls zouden zijn verbeterd.

Het originele Rollercoaster Tycoon 3 staat overigens ook nog op Steam, al is het niet te koop. Het spel verscheen oorspronkelijk in november 2004 en kwam in oktober 2006 op Steam, maar zo'n twaalf jaar later was de game niet meer te koop bij Steam en GOG. Dat zou te maken hebben met rechten die zouden zijn verlopen. Dat had op zijn beurt waarschijnlijk te maken met de rechtszaken die de ontwikkelaar Frontier en uitgever Atari over en weer met elkaar voerden, waarbij het onder meer over de betaling van royalty's ging. Atari is volgens de Steam-pagina van de originele Rollercoaster Tycoon 3 nog altijd de uitgever van deze titel, al is Frontier bij Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition zowel de ontwikkelaar als de uitgever.