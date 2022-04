Apple wil schadevergoeding van Epic wegens introduceren Fortnite-betaalsysteem

Apple eist, als onderdeel van het lopende juridische gevecht met Epic Games, een schadevergoeding voor contractbreuk. Het gaat daarbij om de verplichtingen die Epic niet meer kan nakomen doordat het eerder een eigen betaalsysteem voor Fortnite introduceerde.

In de aanklacht, waarin Apple het verzoek doet om te komen tot een juryrechtszaak, wordt wanprestatie als belangrijke klacht neergelegd. Volgens Apple is Epic een contractuele relatie aangegaan door het uitvoeren van de License Agreement en is dit een afdwingbare overeenkomst tussen beide partijen. Apple stelt dat het alle verplichtingen heeft uitgevoerd die uit deze overeenkomst voortvloeien, zoals het optreden als Epics 'tussenpersoon' in de marketing en levering van Fortnite aan consumenten via de App Store.

Epic zou zich echter niet aan alle verplichtingen hebben gehouden. Als onderdeel van de overeenkomst mocht Epic geen additionele features of functionaliteiten introduceren via een mechanisme buiten de App Store om. Volgens Apple heeft het gamebedrijf dat toch gedaan toen het op 13 augustus een nieuw, extern betaalmechanisme in Fortnite introduceerde via een hotfix. Daarbij zou Epic dit niet aan Apple hebben laten weten en heeft het bedrijf deze stap bewust geprobeerd te verbergen. Apple benadrukt ook dat Epic conform de License Agreement verplicht is om een commissie van dertig procent te betalen over alle prijzen die door eindgebruikers zijn betaald voor extra diensten of content. Het introduceren van het eigen betaalsysteem omschrijft Apple als een 'Trojaans paard' dat als 'diefstal' gezien kan worden.

Volgens Apple is de rechtszaak die Epic Games tegen Apple heeft aangespannen enkel te beschouwen als een simpele onenigheid over geld. 'Ook al doet Epic net alsof het een moderne bedrijfsmatige Robin Hood is, in realiteit is het een multimiljardenbedrijf dat simpelweg niets wil betalen voor de enorme waarde die het uit de App Store haalt', aldus Apple in de aanklacht. Volgens het bedrijf uit Cupertino heeft Epic meer dan 600 miljoen dollar verdiend via het aanbieden van Fortnite in de App Store.

De juridische strijd tussen de twee bedrijven begon toen Epic in augustus een eigen betaalsysteem introduceerde, waarna Apple het spel Fortnite uit de App Store verwijderde. Overigens deed Google hetzelfde in zijn digitale app-winkel. Vervolgens kwam Epic Games met een juridische aanklacht tegen beide partijen, vanwege het monopolie van de twee bedrijven en de restricties van het beleid voor derde partijen. In een eerdere voorlopige uitspraak gaf een rechter aan dat Apple Fortnite mag blokkeren, maar het ontwikkelaarsaccount dat Epic bezit voor de Unreal-engine mag niet worden geweerd. Deze zaak tussen Apple en Epic begint officieel op 28 september.