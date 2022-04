Apple: Epic wil interesse in Fortnite weer aanwakkeren met App Store-aanklacht

Apple zegt dat Epics App Store-aanklacht 'onderdeel is van een marketingcampagne' om de interesse in Fortnite aan te wakkeren. Die interesse zou afgelopen jaar verflauwd zijn en daarom gaat Epic over tot de juridische strijd, claimt het bedrijf.

De interesse in Fortnite is 70 procent lager dan in oktober vorig jaar, claimt Apple in de reactie op de aanklacht van Epic. Bovendien heeft Epic weinig te verliezen met de verwijdering van Fortnite uit de App Store: Apple claimt dat Epic 10 procent van de omzet uit Fortnite haalt uit iOS. "Epic heeft Apple herhaaldelijk verteld dat Apple 'het kleinste stuk van de taart' is in omzet. Alle platforms behalve Googles Android hebben een hogerere omzet per gebruiker dan iPhones, met sommige platforms als Xbox en PlayStation een volledige 70 procent en 40 procent hoger dan de iPhone."

Daarmee lijkt het er volgens Apple op dat de reden om Apple en Google aan te klagen vooral een marketingtechnische reden is. "Deze aanklacht, en de bijbehorende koppen op de voorpagina, lijken deel te zijn van een marketingcampagne om de interesse in Fortnite aan te wakkeren."

De juridische strijd tussen de twee bedrijven begon toen Epic in augustus een eigen betaalsysteem introduceerde, waarna Apple het spel Fortnite uit de App Store verwijderde. Google deed hetzelfde in zijn digitale app-winkel. Met een eigen betaalsysteem omzeilde Epic de verplichte afdracht van 30 procent op betalingen, maar van Apple en Google mag een eigen betaalsysteem niet. Niet iedereen betaalt 30 procent: Amazon staat aan Apple 15 procent af.

Vervolgens kwam Epic Games met een juridische aanklacht tegen beide partijen, vanwege het monopolie van de twee bedrijven en de restricties van het beleid voor derde partijen. In een eerdere voorlopige uitspraak gaf een rechter aan dat Apple Fortnite mag blokkeren, maar het ontwikkelaarsaccount dat Epic bezit voor de Unreal-engine mag niet worden geweerd. Deze zaak tussen Apple en Epic begint officieel op 28 september.