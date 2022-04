Epic: aantal dagelijkse Fortnite-spelers op iOS is met 60 procent gedaald

In een nieuw verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechter, meldt Epic dat het aantal dagelijkse Fortnite-spelers op iOS met 60 procent is afgenomen sinds Apple het spel uit de App Store verwijderde en multiplayer stopte.

In totaal zijn er 116 miljoen geregistreerde Fortnite-gebruikers op iOS en dat is bijna een derde van de 350 miljoen geregistreerde spelers die er in totaal zijn, meldt Epic in het vrijdag ingediende verzoek voor een voorlopige voorziening. The Verge publiceert het juridische document. Niet bekend is hoeveel dagelijks actieve spelers er op iOS zijn, maar dat aantal zou dus met 60 procent gedaald zijn.

Epic heeft daarbij gemeten vanaf het moment van het verwijderen van Fortnite uit de App Store tot 2 september. Eind augustus stopte bovendien multiplayer op iOS en macOS. Van de Fortnite-spelers op iOS zou 63 procent het spel alleen op iOS kunnen spelen, luidt de claim verder. Epic probeert hiermee een indicatie van de opgelopen schade te geven, al meldt het gamebedrijf wel dat de schade niet in een bedrag is uit te rekenen.

Volgens Epic is Fortnite een sociaal platform en een 'plek van samenkomst van spelers op alle platformen'. Het bedrijf spreekt de vrees uit dat de weggelopen spelers niet meer terugkomen en beklaagt zich dat het geen enkele van de meer dan een miljard iOS-gebruikers kan benaderen. Deze maatregel zou minstens een jaar van kracht blijven.

Apple reageert met een samenvatting van zijn eerdere verklaringen dat Epic met updates van Fortnite de voorwaarden van de App Store geschonden heeft, dat dit niet eerlijk is tegenover andere ontwikkelaars en dat Epic daarmee zelf klanten benadeelt. Op 28 september start de zaak. De rechter besloot bij een eerder ingediende voorlopige voorziening dat Apple Epics ontwikkelaarsaccount voor de Unreal Engine niet mocht sluiten, maar het verwijderen van Fortnite vond de rechter wel toegestaan.