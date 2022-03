Nieuw seizoen Fortnite komt niet uit op iOS en macOS - update

Epic brengt Fortnite Chapter 2: Season 4 donderdag niet uit voor iOS en macOS. De gamemaker zegt dat de beslissing een gevolg is van de strijd met Apple. Spelers met iPhones, iPads en Macs kunnen daardoor niet meedoen.

Gebruikers op Android kunnen de update v14.00 downloaden vanaf de site van Epic of in de Samsung Galaxy Store, zegt de gamemaker. Het is, na het verdwijnen van Fortnite uit de App Store van Apple en Play Store van Google, het eerste grote gevolg van de strijd van Epic met de uitbaters van de digitale downloadwinkels.

Spelers met iOS-apparaten en Mac-computers kunnen Fortnite blijven spelen als ze dat al geïnstalleerd hadden staan, maar het nieuwe seizoen komt niet beschikbaar binnen de game. De strijd begon twee weken geleden toen Epic een eigen betaalsysteem in Fortnite zette. Apple verwijderde Fortnite daarop uit de App Store en Google haalde de game uit de Play Store. Epic klaagde vervolgens binnen korte tijd beide techgiganten aan.

De zaak gaat lang duren. Zo schat Apple in om acht maanden nodig te hebben ter voorbereiding van de zaak en die moet daarna nog voor de rechter komen. Een rechter heeft wel het plan van Apple geblokkeerd om de ontwikkelaarsaccounts van Epic te deactiveren. Dat zou alle games treffen die werken met de Unreal Engine en die schade zou te groot zijn, zo schatte de rechter in.

Update, 20:18: The Verge meldt dat vanaf donderdag cross-play in Fortnite vanaf Apple-apparaten niet langer mogelijk is. Gebruikers van Fortnite op iOS en macOS kunnen alleen tegen elkaar vechten en niet langer tegen spelers op andere platforms.