Ook Facebook spreekt zich uit tegen commissiebeleid Apple in App Store

Facebook heeft zich kritisch uitgelaten over Apples beleid om 30 procent van de omzet te vragen bij transacties die binnen iOS-apps worden gedaan. Daarmee sluit het bedrijf zich aan bij Epic Games en Spotify, die zich eerder al uitspraken tegen het beleid van Apple.

Facebook deed zijn uitlatingen in een blogpost waar het een nieuwe dienst aankondigde waarbij bedrijven en organisaties betaalde evenementen kunnen aanbieden; geïnteresseerden kunnen zich via de Facebook-app opgeven voor een toegangsprijs. Het gaat daarbij om online-evenementen die bijvoorbeeld via een livestream georganiseerd kunnen worden.

In zijn post legt Facebook uit dat het geen commissie verlangt van kleine bedrijven en zzp'ers die hun evenementen aanbieden, terwijl grote bedrijven wel zullen moeten betalen. Voor evenementen die via iOS worden georganiseerd is dit echter anders; Apple verlangt namelijk een commissie van 30 procent bij transacties die in-app worden gedaan.

Alhoewel Facebook heeft geprobeerd om de commissies op iOS van tafel te krijgen of te verminderen, ging Apple hier niet mee akkoord, iets waar Facebook zijn teleurstelling over heeft uitgesproken. Met de uitspraken volgt de sociale-netwerksite Epic Games, die onlangs een eigen betaalsysteem inbouwde in Fortnite, en daardoor werd verwijderd uit de App Store. Epic Games sprak daarop van machtsmisbruik door Apple.

Epic Games spande een rechtszaak aan tegen Apple vanwege de tarieven. Eerder deed Spotify dat al, aangezien de muziekstreamingdienst vond dat het afdragen van 30 procent disproportioneel is. Facebook spreekt echter niet van juridische stappen.