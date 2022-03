Microsoft steunt Epics verzoek om Unreal Engine te blijven onderhouden op iOS

Microsoft heeft zijn steun uitgesproken voor Epics verzoek aan de rechter om toegang te houden tot Apples ontwikkeltools, zodat het de Unreal Engine kan blijven onderhouden op iOS en macOS. Dat Epic die toegang behoudt, is volgens Microsoft goed voor gameontwikkelaars en gamers.

Microsoft steunt met zijn verklaring Epics verzoek om een voorlopige voorziening die moet voorkomen dat Apple op 28 augustus de ontwikkelaarsaccounts voor iOS en macOS van Epic beëindigt. Kevin Gammill, general manager van Microsofts Gaming Developer Experiences, stelt dat gamers en ontwikkelaars schade lijden als de Unreal Engine op iOS en macOS geen updates meer krijgt.

Volgens Gammill zijn er maar weinig alternatieven voor de Unreal Engine met zoveel functionaliteit en zijn vooral kleine en onafhankelijke ontwikkelaars afhankelijk van de engine. Hij benadrukt dat Microsoft zelf ook een licentie voor een aantal jaren heeft afgesloten voor het gebruik van de Unreal Engine en dat het bedrijf onder andere de racegame Forza Street voor iOS op de engine heeft gemaakt.

"Als de Unreal Engine geen games op iOS of macOS kan ondersteunen, wordt Microsoft verplicht om te kiezen tussen het verlaten van zijn klanten en potentiële klanten op iOS en macOS, en overgaan op een andere engine bij het ontwikkelen van nieuwe games", staat in de verklaring.

Dat Epic zijn toegang tot de Apple-sdk en andere ontwikkeltools dreigt te verliezen, is een gevolg van een conflict tussen Epic en Apple. Epic voorzag Fortnite vorige week van een eigen betaalsysteem voor in-app betalingen om Apples verplichte mechanisme hiervoor te omzeilen. Omdat Epic hiermee de algemene voorwaarden van de App Store overtrad, verwijderde Apple Fortnite uit de App Store en lichtte het Epic in dat het zijn ontwikkelaarsstatus zou verliezen.

Apple vraagt de rechter om het verzoek voor een voorlopige voorziening af te wijzen. Volgens het bedrijf wilde Epic met Fortnite een speciale status in zijn softwarewinkel en heeft het Apple misleid door tegen de voorwaarden in een eigen betaalsysteem in te bouwen. Epic zou zo zelf een 'valse noodsituatie' hebben gecreëerd. Apple heeft volgens The Verge onder andere e-mails van Epic-topman Tim Sweeney gepubliceerd, waaruit blijkt dat de ceo al maanden geleden aan Apple vroeg om toe te staan dat Fortnite zijn eigen betaalsysteem kreeg. Ook stelde hij voor dat andere iOS-ontwikkelaars deze mogelijkheid zouden krijgen. Klanten zouden hierdoor minder hoeven te betalen en ontwikkelaars zouden meer verdienen, volgens Sweeney.