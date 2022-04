Apple blokkeert ontwikkelaarsaccount Epic Games voor App Store

Apple heeft het App Store-account van Epic Games geblokkeerd, waardoor de games van laatstgenoemde niet meer in de applicatiewinkel te vinden zijn. Apple had de stap al aangekondigd, nadat de beide partijen in onmin raakten over Fortnite.

Het ontwikkelaarsaccount van Epic Games voor de App Store is sinds vrijdagavond geblokkeerd. Alhoewel de games van de uitgever daarmee dus niet meer te downloaden zijn vanuit de App Store, kunnen iOS-gebruikers die deze al hadden geïnstalleerd, gewoon blijven spelen. Het is echter niet meer mogelijk om microtransacties te doen, en ook het nieuwste seizoen van Fortnite is niet speelbaar.

In een reactie die Apple naar verscheidene media heeft gestuurd geeft het bedrijf aan teleurgesteld te zijn in Epic Games. Omdat Epic zich niet aan de regels wilde houden, was er geen andere keus dan het verwijderen van het ontwikkelaarsaccount, aldus Apple. Het bedrijf hoopt in de toekomst wel weer samen te kunnen werken met Epic.

De ruzie tussen Apple en Epic Games begon nadat laatstgenoemde een update uitbracht voor het populaire schietspel Fortnite, waarbij het een betaalsysteem introduceerde waarmee de verplichte commissie van 30 procent aan Apple kon worden vermeden. Dat gaat in tegen de richtlijnen van de App Store, waarna Apple de game verwijderde, en Epic vervolgens een aanklacht indiende tegen Apple.

In een voorlopige uitspraak gaf een rechter aan dat Apple Fortnite mag blokkeren, maar het ontwikkelaarsaccount dat Epic bezit voor de Unreal-engine mag niet worden geweerd. Dit is een ander account dan die voor Fortnite en andere games wordt gebruikt. Volgens de rechter komen, ongeacht de uitkomst van het uiteindelijke juridische conflict, projecten van derde ontwikkelaars in gevaar als de ondersteuning voor de Unreal Engine stopt. Het account dat wordt gebruikt voor de Unreal Engine is door Apple dan ook intact gelaten.

Epic heeft nog niet uitgebreid gereageerd op het verwijderen van het ontwikkelaarsaccount voor Fortnite en andere games, maar heeft wel bevestigd dat het geen toegang meer heeft tot het account. Overigens stelt topman Tim Sweeney ook dat de toegang niet alleen op iOS is geblokkeerd, maar ook andere ontwikkelaarsaccounts op Apple-platforms zouden zijn geblokkeerd.