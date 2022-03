Google verwijdert Fortnite uit Play Store

Google heeft Fortnite verwijderd uit de Play Store, omdat de game een eigen betaalsysteem inzette in games die gebruikers hebben geïnstalleerd vanuit de Play Store. Dat is tegen de regels van de downloadwinkel van de zoekgigant.

Google zegt in een statement tegen The Verge dat Fortnite nog steeds te installeren is voor Android. "Maar voor game-ontwikkelaars die de Play Store gebruiken hebben we consistente regels die eerlijk zijn voor ontwikkelaars en die de downloadwinkel veilig houden voor gebruikers. We verwelkomen de kans om in gesprek te blijven met Epic Games en Fortnite terug te zetten in de Play Store."

De regel die Epic heeft overtreden is dat het een eigen betaalsysteem gebruikte in een game die gebruikers hebben gedownload via Google Play, zegt Google. Epic bevestigt de verwijdering, maar heeft nog niet gereageerd. Eerder zei het bedrijf al dat Google apps en games buiten de Play Store benadeelt. "Met maatregelen zoals enge, zich herhalende pop-ups voor gedownloade en geüpdatete software, strenge regels voor fabrikanten en providers en Googles pr-afdeling die andere downloadwinkels vaak karakteriseert als malware."

Epic heeft Google ook aangeklaagd voor de verwijdering. In de aanklacht claimt Epic dat Google OnePlus en LG heeft geforceerd om een deal af te blazen met Epic voor het installeren van een Fortnite-launcher op hun telefoons.

Donderdagavond verwijderde Apple Fortnite al uit de App Store wegens het overtreden van dezelfde regel, hoewel er op iOS geen andere manier is om de game op een apparaat te krijgen. Daarmee is Fortnite niet langer te installeren op iOS. Epic heeft Apple aangeklaagd vanwege het monopolie van Apple op de App Store en de restricties van het beleid voor derde partijen. Epic voegde donderdagmiddag Nederlandse tijd het eigen betaalsysteem toe aan zijn versies voor iOS en Android.