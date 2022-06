'Google bood korting op Play Store-commissies aan Netflix'

Google wordt ervan beschuldigd dat het Netflix een 'aanzienlijke korting' op Play Store-commissies heeft aangeboden. Het bedrijf wilde hiermee volgens rechtszaakdocumenten voorkomen dat Netflix een eigen betalingssysteem zou gebruiken voor zijn Android-app.

Deze claim wordt gemaakt in een rechtszaak die door verschillende Amerikaanse procureurs-generaal is aangespannen tegen Google. Volgens documenten uit die zaak hebben bedrijven als Netflix en Spotify voorheen geprobeerd om de Play Store-commissies omzeilen, schrijven The Verge en MLex-correspondent Michael Acton. Dat is tegen het beleid van Google.

Google zou volgens de rechtszaak in ieder geval aan Netflix kortingen hebben geboden, om de 'onvrede' over de Play Store-commissies te verminderen: "Netflix wilde een alternatief betalingssysteem. In een poging om dit ongenoegen te verzachten, bood Google blijkbaar een aanzienlijk verlaagd commissiepercentage aan Netflix", luidt het rechtszaakdocument. "Niet alle ontwikkelaars waren echter zo succesvol als Netflix, ook al wilden velen gebruikmaken van hun eigen betalingssystemen."

Hetzelfde rechtszaakdocument stelt dat het commissiepercentage van Google 'arbitrair' is. Het bedrijf rekent dertig procent commissie bij Play Store-aankopen, maar zou zelf berekend hebben dat een commissie van zes procent kostendekkend zou zijn.

Een woordvoerder van Google laat in een reactie aan The Verge weten dat 'alle ontwikkelaars zijn onderworpen aan hetzelfde beleid'. Daarbij meldt de woordvoerder dat Google ook programma's heeft voor de ondersteuning van ontwikkelaars. "Deze programma's zijn een teken van gezonde concurrentie tussen besturingssystemen en app stores en komen ten goede aan ontwikkelaars", stelt het bedrijf.

Het commissiebeleid van Google ligt al langer onder vuur. Het bedrijf verplicht ontwikkelaars die hun Android-apps aanbieden via de Play Store om Googles eigen betalingssysteem te gebruiken. Daarbij rekent het bedrijf een commissie van dertig procent. Datzelfde geldt in Apples App Store. Google en Apple zijn momenteel beide verwikkeld in rechtszaken met Epic Games vanwege deze commissies. Amerikaanse senatoren en leden het Huis van Afgevaardigden hebben wetsvoorstellen ingediend om deze praktijken te verbieden.