Epic: Google zette taskforce op vanwege Fortnite en overdreef kwetsbaarheid

Google heeft een taskforce opgericht om te bedenken hoe het bedrijf om moest gaan met hoe Epic Games Fortnite onder Android-gebruikers verspreidde. Deze game werd niet in Google Play gepubliceerd, maar was verkrijgbaar via een download op Epics website.

De taskforce werd in augustus 2018 opgericht en sprak elkaar dagelijks, schrijft onder meer Financial Times op basis van interne Google-documenten die door Epic Games naar buiten zijn gebracht. Het is niet duidelijk uit hoeveel mensen deze taskforce bestond en hoe lang deze actief was. Met de taskforce wilde Google onderzoeken welke stappen het kon nemen tegen het verspreiden van Fortnite buiten de Play-winkel, staat in de interne documenten.

Die taskforce zou onder meer een kwetsbaarheid hebben gevonden in de Fortnite-installatieapp. Vermoedelijk doelt Epic op de 'man-in-the-disk'-kwetsbaarheid die in augustus 2018 bekend werd gemaakt, waarbij een aanvaller via het Fortnite-installatiebestand malware had kunnen installeren.

Normaliter geeft Google bij het vinden van zo'n kwetsbaarheid een ontwikkelaar negentig dagen de tijd om de kwetsbaarheid op te lossen. Pas daarna gaat Google normaal gesproken tot publicatie over. Bloomberg meldt op basis van dezelfde Google-documenten dat Google bij het Fortnite-probleem echter niet negentig, maar negen dagen wachtte. Toen ging het bedrijf met de informatie al langs 'bevriende' media.

Epic zegt dat Google hiermee de veiligheid van gebruikers negeerde en dat Google hiermee ontwikkelaars wilde afschrikken om buiten de Play-winkel om apps aan te bieden. In de documenten zou volgens Epic ook staan dat Googles eigen medewerkers de waarschuwingen over het Fortnite-lek 'overdreven' zouden vinden. Het hoofd van het Android-beveiligingsteam zou gezegd hebben dat de berichten naar gebruikers 'ongepast ernstig' waren.

Epic stelt dat hoewel Google Android profileert als een 'open platform', het platform op het vlak van apps niet open zou zijn. "Wanneer een ontwikkelaar een serieuze poging doet om een populaire applicatie buiten Google Play te verspreiden, nemen leidinggevenden binnen Google acuut stappen om Googles monopolie over het distribueren van Android-apps te behouden", schrijft Epic Games.

Google zegt in een reactie dat Epic Fortnite op Android uitbracht met een kwetsbaarheid die gevaarlijk was voor gebruikersdata. "Beveiliging en veiligheid zijn onze hoofdprioriteiten, dus natuurlijk namen we stappen om onze gebruikers te waarschuwen. Epics claims zullen we aanvechten in de rechtszaal."

De Epic-documenten zijn onderdeel van de rechtszaak tussen Epic en Google. Deze draait om het betaalsysteem dat Epic toevoegde aan Fortnite. In april 2020 bracht Epic Fortnite uit in Play, in augustus voegde het bedrijf het betaalsysteem toe. Google verwijderde Fortnite uit Play omdat Epic hiermee Googles eigen betaalsysteem en de commissie omzeilde; Epic klaagde Google hierna weer aan. In oktober volgend jaar buigt een rechter zich over de rechtszaak.