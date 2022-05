Online.nl meldt internetstoring door kabelbreuk - update

De Nederlandse provider Online.nl heeft sinds omstreeks 10.00 uur dinsdagochtend last van een landelijke storing. Klanten zeggen last te hebben van internet dat niet werkt; sommigen zeggen daarnaast geen televisie te ontvangen.

De provider schrijft op Facebook en zijn eigen site over de storing. "Klanten met een internetverbinding via het netwerk van KPN kunnen op dit moment last hebben van een storing", schrijft de provider. Details over de storing worden niet gegeven.

Het eerste Facebook-bericht van de provider verscheen om 10.46 uur; op Allestoringen.nl zeggen gebruikers sinds 10.03 uur last te hebben van de storing. De storing lijkt landelijk te spelen. Sommige klanten zeggen alleen een internetstoring te hebben en bijvoorbeeld wel nog tv te kunnen kijken; anderen zeggen dat beide diensten onbereikbaar zijn. KPN zelf lijkt geen last te hebben van een landelijke internetstoring.

Update, 13:42 uur: Online.nl zegt dat de storing komt door een kabelbreuk die is ontstaan bij graafwerkzaamheden. Dit heeft vermoedelijk te maken met de kabelbreuk van Eurofiber, waarbij drie kabels met elk 144 vezels zijn verbroken. Het bedrijf is op locatie, maar naar verwachting duurt het herstel 'zeker tot na middernacht'.