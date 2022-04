Online.nl waarschuwt klanten dat hun e-mailadressen mogelijk zijn uitgelekt

Telecomprovider Online.nl heeft klanten een mail gestuurd waarin het waarschuwt dat hun e-mailadressen mogelijk zijn uitgelekt door een cyberaanval op dienstverlener Xtrasource in mei, waarmee Online.nl samenwerkt. De provider roept klanten op waakzaam te zijn voor phishing.

In mei werd Xtrasource, een dochteronderneming van klantenservicebedrijf Webhelp, getroffen door een cyberaanval. Daarbij werden verschillende vertrouwelijke documenten van klanten online gezet, met daarin ook persoonsgegevens. De aanval werd verhuld met verschillende storingen in mei. Het bedrijf heeft toen dit duidelijk werd de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd.

Maar nu blijkt dat ook klantgegevens van Online.nl zijn uitgelekt, omdat Online.nl gebruik maakt van diensten van Xtrasource. Het gaat volgens het telecombedrijf alleen om e-mailadressen van klanten, niet om andere persoonlijke gegevens of wachtwoorden. Volgens het bedrijf is de kans op fraude met deze gegevens beperkt.

Desondanks waarschuwt Online.nl klanten ervoor om waakzaam te zijn voor phishing uit naam van de provider. Het bedrijf zegt in de mail dat het de afgelopen twaalf maanden een grote toename ziet in phishing. Online.nl zegt klanten nooit om inloggegevens te vragen of te vragen in te loggen in een mail die van hen afkomstig is. En het bedrijf vraagt klanten goed te checken of links echt naar de eigen omgeving gaan. Eind mei waarschuwde Online.nl ook al dat er een phishingmail in omloop was die afkomstig lijkt van de telecomprovider en zegt dat de inlogpagina van de Zimbra-webmailclient gewijzigd wordt.