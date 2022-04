Ruim duizend Belgen en bijna duizend Nederlanders melden zich aan als astronaut

Er hebben zich 22.589 Europeanen aangemeld als astronaut bij het Europese ruimteagentschap ESA. Daarvan komen er 998 uit Nederland en 1019 uit België. Er hebben zich 257 potentiële astronauten aangemeld met een beperking en ongeveer een kwart van de aanmeldingen is vrouw.

De astronauten hebben volgens ESA een sollicitatie verstuurd volgens de eisen, al waren die voor de eerste ronde niet uitgebreid. In totaal hebben 22.589 personen zich aangemeld. Dat zijn er veel meer dan in 2008, toen de vorige astronautenselectie werd gedaan. Toen waren er 8413 aanmeldingen in de eerste ronde. De ESA gaat nu een selectie maken op basis van de aanmeldingen, wat tot het einde van 2022 duurt.

De ESA zei eerder dit jaar bij het openen van de selectieprocedure vooral te willen inzetten op diversiteit. In 2008 was 15,3 procent van de aanmeldingen vrouw. Dat percentage is dit jaar hoger. 24 procent van de aanmeldingen is nu vrouw, ofwel 5419 aanmeldingen tegenover 17.170 mannen.

Ook hebben zich 257 potentiële 'paranauten' aangemeld. De ESA houdt naast de reguliere sollicitatie ook een aparte sollicitatie om mensen met een beperking op te leiden tot astronaut. Hoe dat traject er precies uit gaat zien is niet bekend. Het is niet eens zeker of de paranauten wel de ruimte in kunnen, daarvoor is geen garantie. De volgende stap in dat selectieproces wordt om eerst meer medische testen te doen. Van de 257 paranauten komen er dertien uit Nederland en tien uit België.