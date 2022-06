ESA opent vacatures voor nieuwe astronauten en gehandicapte 'paranauten'

Het Europese ruimteagentschap ESA is begonnen met een zoektocht naar nieuwe astronauten. Het is voor het eerst in elf jaar dat er nieuwe ruimtevaarders worden gezocht in Europa. De ESA zegt vooral een divers team te willen en zoekt specifiek naar mensen met een beperking.

Het European Space Agency maakte dinsdagmiddag meer bekend over de selectieprocedure. Kandidaten kunnen vanaf 31 maart hun sollicitatiebrief opsturen. Officieel beginnen de sollicitatierondes pas op 28 mei. De procedure duurt in totaal ongeveer anderhalf jaar, tot oktober 2022. Astronauten moeten in die tijd een strenge selectie doorlopen van fysieke, medische en psychologische tests. De ESA zegt dat astronauten geen vliegbrevet hoeven te hebben, maar ze moeten wel een medisch certificaat van een luchtvaartarts krijgen. De functie-eisen zijn dat een kandidaat minimaal een master in natuurwetenschappen, medicijnen, bouwkunde, wiskunde of computerwetenschappen moet hebben. Ook moeten ze minstens drie jaar relevante werkervaring hebben en vloeiend Engels spreken.

De nieuwe astronauten gaan rond het einde van dit decennium en begin jaren dertig op hun eerste ruimtemissies. De ESA zegt nu nog niet heel specifiek wat voor missies dat zijn; waarschijnlijk gaan ze eerst naar het International Space Station, al is de levensduur daarvan nog onzeker. Ook is het mogelijk dat de astronauten naar de maan vliegen, bijvoorbeeld door samenwerking met het Artemis-programma van de Amerikaanse NASA. ESA-directeur Jan Worner noemt ook Mars als optie, maar zonder daar veel over te zeggen. Van alle kandidaten worden er uiteindelijk vier uitgekozen die rechtstreeks in het astronautenkorps komen. Nog eens twintig astronauten worden als reserve aangemerkt.

De ESA zegt bij de selectie veel te willen inzetten op diversiteit. Het ruimteagentschap erkent dat het daar de laatste jaren niet genoeg aandacht aan heeft besteed. De ESA wil voornamelijk kijken naar een goede man-vrouwverdeling in het nieuwe korps. Onder de huidige selectie van zeven ESA-astronauten bevindt zich slechts één vrouw, Samantha Cristoforetti. Het ruimteagentschap noemt geen hard criterium zoals een 50-50-verdeling, maar zegt de verdeling wel goed in de gaten te houden.

Opvallend is ook dat de ESA gaat kijken naar mensen met een beperking. Dat is het paranaut feasibility project. Daarmee wil de ESA mensen met een fysieke beperking trainen om uiteindelijk de ruimte in te kunnen. "De ESA zoekt individuen die psychologisch, cognitief, technisch en professioneel gekwalificeerd zijn om een astronaut te worden, maar die een fysieke handicap hebben waar ze normaal gesproken niet mee door de selectie komen", schrijft het ruimteagentschap.

De 'paranaut' komt niet direct in het nieuwe korps van astronauten, maar wordt wel getraind met het doel uiteindelijk met een ruimtemissie mee te gaan. Daarvoor werkt de ESA samen met commerciële bedrijven, maar details over eventuele missies zijn nog onbekend. Ook durft de ESA geen vlucht te garanderen. Het agentschap heeft ook hulp gevraagd aan het Internationaal Paralympisch Comité. "We geloven dat ruimteverkenning een collectieve samenwerking vereist en daarom moeten we meer getalenteerde mensen van verschillende geslachten, leeftijden en achtergronden opnemen, maar ook mensen met speciale behoeften, zoals mensen die leven met fysieke handicaps." Voorlopig gaat het wel om een beperkte groep; alleen personen die ledematen missen tot onder de knie of die kleiner zijn dan 130 centimeter kunnen zich voor de eerste ronde aanmelden.

Het is de eerste keer sinds 2008 dat de ESA nieuwe astronauten aanneemt. Dat gebeurde sinds 1987 slechts drie keer. Bij de tweede sollicitatie werd André Kuipers aangenomen als ruimtevaarder. De kans is klein dat dit keer weer een Nederlander het brengt tot het korps; Nederland investeerde voor Kuipers' vlucht veel geld in de ESA.