ESA tekent contract voor planetaire defensiemissie voor afbuigen van asteroïden

De ESA heeft een contract getekend voor de Hera-missie. Dit is de Europese bijdrage aan de samenwerking met Amerikaanse wetenschappers, waarbij het draait om de mogelijke afbuiging van asteroïden en het in kaart brengen van de gevolgen van een kinetische botsing.

Het contract, ter waarde van 129,4 miljoen euro, is getekend in ESA’s missiecontrolecentrum in het Duitse Darmstadt, van waaruit de Hera-missie, na de geplande lancering in oktober 2024, ook zal worden gecontroleerd. Dit contract betreft de ontwikkeling, integratie en het testen van de Hera-satelliet, waaronder het geleidings-, navigatie- en controlesysteem. Eind vorig jaar gaf de ESA al definitief groen licht voor de missie, waarbij de NASA eerst met een sonde op de asteroïde zal botsen, waarna een Europees ruimtevaartuig als onderdeel van de Hera-missie naar de asteroïde afreist om de gevolgen van de impact in kaart te brengen.

Het contract is toegekend aan een consortium onder leiding van hoofdaannemer OHB System in Bremen. Duitsland draagt het meeste bij aan de missie, maar allerlei EU-lidstaten werken mee. Zo ontwikkelt België Hera's computer en software en de vermogensconditionerings- en distributie-eenheid, wat het hart van het elektrische subsysteem betreft. Nederland speelt een wat kleinere rol en ontwikkelt het nieuwe CubeSat-inzetsysteem en de zonnesensoren voor Hera.

De Amerikaanse missie draait om het DART -ruimtevaartuig. Deze zal in de zomer van 2021 door SpaceX worden gelanceerd, om in september 2022 met hoge snelheid op de kleinere van de twee rotsblokken van het binaire asteroïdesysteem Didymos te botsen. Het ruimtevaartuig zal inslaan op de 160 meter lange maan, genaamd Dimorphos, wat naar verwachting een flinke krater creëert en zijn baan om de 780 meter grote Didymos zal doen veranderen. Dit zal plaatsvinden op een afstand van 11 miljoen kilometer van de aarde en gaat met een snelheid van 6km/s.

Het Hera-ruimtevaartuig zal vervolgens in 2026 aankomen bij het Didymos-systeem om de gevolgen van de impact voor minstens zes maanden te bestuderen. Daarbij worden ter plekke ook twee kleine cubesats ter grootte van 10cm losgelaten om nader onderzoek te doen. Een van de twee cubesats zal een radarantenne uitklappen om inzicht te krijgen in de interne structuur van de asteroïden.