SpaceX lanceert nieuwe satelliet ESA en NASA voor meten zeespiegel

SpaceX heeft met succes de Sentinel-6 gelanceerd, een nieuwe satelliet die radarapparatuur aan boord heeft om zeespiegelmetingen te doen. Het project is een samenwerkingsverband tussen de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en NASA.

Zaterdagavond Nederlandse tijd steeg een Falcon 9-raket op vanaf de Vandenberg-lanceerinstallatie in Californië, met aan boord de Sentinel-6. Kort na de lancering en de loskoppeling van de raket meldde de ESA dat de satelliet zelfstandig in een baan om de aarde vloog, waardoor de operatie dus een succes lijkt. De Falcon 9-raket van SpaceX landde vervolgens weer heelhuids op aarde.

Wetenschappers van de ESA, NASA en het Amerikaanse meteorologische instituut NOAA willen met de Sentinel-6 de zeespiegel in de gaten houden. Door klimaatverandering neemt de zeespiegel toe, en met de radarapparatuur aan boord van de satelliet kan dit tot op een centimeter nauwkeurig worden gevolgd.

Nederlandse wetenschappers van de TU Delft dragen bij aan het project door het doen van hoogtemetingen. Met gps- en Galileo-metingen bepalen zij de hoogte van de satelliet boven de aarde; deze informatie is nodig om vervolgens de satelliet nauwkeurig het zeespiegelniveau te laten meten.

De bedoeling is dat Sentinel-6 tot minstens 2030 metingen gaan doen, om daarmee de stijging van de zeespiegel in de gaten te houden. Voor Europa komen de gegevens beschikbaar binnen het Copernicus-programma, waarin onder andere het KNMI meedoet. Het KNMI is geïnteresseerd in de gegevens van de Sentinel-6 omdat de zeespiegelstijging van grote invloed op het Nederlandse waterbeleid kan zijn.