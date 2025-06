Storing bij KNMI maakt regenverwachtingen in weerapps minder betrouwbaar

Het KNMI heeft last van een storing. Dat meldt het meteorologisch instituut op zijn website. Door de storing zijn de regenvoorspellingen in weerapps minder betrouwbaar, vooral voor het zuidoosten van Nederland.

Het KNMI schrijft op zijn website dat het instituut sinds woensdagochtend 4.20 uur last heeft van een storing met zijn radar in Herwijnen. Dat heeft volgens het KNMI invloed op het beeld van de neerslagradar op zijn website en in andere weerapps. Vooral in de vroege ochtend werd foutieve informatie weergegeven. Zo toonden de radarbeelden dat het droog was, terwijl het juist regende.

Sinds 8.00 uur vanochtend gebruikt het KNMI enkel data van zijn radar in Den Helder. De informatie is daardoor 'flink verbeterd' ten opzichte van eerder op de ochtend. Het instituut schrijft echter dat de storing nog niet verholpen is. "Vooral in het zuidoosten van het land kunnen de buien onderschat worden. Daar kan het zijn dat het zwaarder regent dan de radar laat zien", meldt het meteorologisch instituut. Voor de rest van het land is wél betrouwbare data beschikbaar, aldus het KNMI.