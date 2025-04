Buienradar en andere weerbedrijven klagen KNMI aan om vernieuwde weerapp

De Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven, waar onder meer Buienradar deel van uitmaakt, heeft het KNMI aangeklaagd. Laatstgenoemde bracht onlangs een vernieuwde weerapp uit met vergelijkbare functies als de commerciële apps van weerbedrijven die onder de NVWB vallen.

De NVWB vindt dat de weersverwachtingsapp niet binnen de wettelijke taken van het KNMI valt, zegt de vereniging tegen het Algemeen Dagblad. Volgens de overheidsregeling moet het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 'algemene weerberichten' en weerswaarschuwingen uitvaardigen, maar in de nieuwe versie van de app worden lokale voorspellingen op postcodeniveau en radarbeelden gegeven, functies die weerapps van onder meer Buienradar, Weeronline en Buienalarm al langer aanbieden. Daarnaast is de app gratis, advertentievrij en wordt deze gefinancierd met overheidsgeld. Volgens de vereniging zorgt dat voor oneerlijke concurrentie en is dat in strijd met de wet.

De overheid is voornemens om de taken van het KNMI uit te breiden, maar de vereniging wil dat via een kort geding tegenhouden. "Als de rechter ons geen gelijk geeft, worden wij bedreigd in ons voortbestaan", zegt de NVWB tegen het AD. Het KNMI wilde tegen de krant niet inhoudelijk reageren op de rechtszaak.