KNMI gebruikt HPE-supercomputer om vanaf 2023 betere weersverwachtingen te geven

Het KNMI neemt samen met de meteorologische instituten van Ierland, Denemarken en IJsland vanaf 2023 een nieuwe supercomputer in gebruik. Het computersysteem wordt door HPE gebouwd en draait volledig op groene stroom.

De nieuwe supercomputer moet verbeteringen opleveren bij het berekenen van accurate weersverwachtingen op de korte termijn, zo legt het KNMI uit. Het computersysteem zou een bijna tien maal grotere rekencapaciteit hebben dan de huidige supercomputer die het weerinstituut voor kortetermijnvoorspellingen gebruikt. Vanaf 2023 moet het nieuwe systeem operationeel zijn vanuit het Icelandic Met Office in Reykjavík.

Hewlett Packard Enterprise noch het KNMI heeft vooralsnog specificaties van de aankomende supercomputer gepubliceerd. Het is alleen bekend dat de huidige supercomputer van het KNMI naar eigen zeggen 39 terabyte aan werkgeheugen en 385 teraflops aan rekenkracht heeft. Vermoedelijk wordt dat laatste getal dus grofweg vertienvoudigd.

Het DMI, het IMO en de Met Éireann, de respectievelijke nationale meteorologische instituten van Denemarken, IJsland en Ierland, werken al langer samen met het KNMI. De instituten vormen een samenwerkingsverband onder de naam United Weather Centres-West, ook wel het UWC-West genoemd. De landen werken met Nederland samen vanwege de overeenkomsten in het weer: "Het weer van vandaag in Ierland of IJsland kan morgen het weer in Denemarken of Nederland zijn", aldus KNMI-hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven.