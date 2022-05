Politie Rotterdam stuit op 3d-printers voor printen van vuurwapenonderdelen

De politie van Rotterdam heeft in een werkplaats negen 3d-printers aangetroffen die onderdelen van vuurwapens aan het printen waren en al tientallen onderdelen hadden geprint. Het is de eerste keer dat de politie een installatie aantreft van die omvang.

Tijdens een controle van een wagen in lopend onderzoek troffen politiediensten een vuurwapen aan. Daarop werd beslist om huiszoekingen te houden in vier woningen en een bedrijf in de regio Rotterdam die aan de drie verdachten konden worden gelinkt.

In de woning van één van die verdachten stonden volgens de politie negen 3d-printers die onderdelen aan het printen waren voor vuurwapens. De politie meldt dat er ook tientallen andere onderdelen in de woning lagen die al geprint waren.

De Nederlandse politie heeft een onderzoek lopen naar het 3d-printen van vuurwapens. Het wil de omvang van deze praktijk in Nederland in kaart brengen alsook welke risico’s en gevaren dat met zich meebrengt. Begin volgend jaar worden de resultaten van dit onderzoek openbaar gemaakt.

Niet enkel in Nederland wordt er geëxperimenteerd met het 3d-printen van wapens. Ook in de Verenigde Staten is dit een probleem. Sinds eind april mag het publiceren van blauwdrukken voor 3d-geprinte wapens zonder toestemming van Amerikaanse federale overheidsdiensten gebeuren. President Joe Biden verklaarde begin dit jaar nog dat hij de wildgroei van zogenaamde ghost guns wil stoppen.