Rechtbank VS: publiceren 3d-prints wapens mag zonder federale toestemming

Een panel federale rechters van een Amerikaans Hof van Beroep in San Francisco heeft geoordeeld dat het publiceren van blauwdrukken voor 3d-geprinte wapens voortaan zonder toestemming van federale overheidsdiensten mag gebeuren.

Deze beslissing van het panel van het Ninth Circuit Court of Appeals in San Francisco ligt in lijn met het executive order van voormalige Amerikaanse president Trump die in 2018 de blauwdrukken van 3d-printbare wapens, ook wel bekend als ghost guns, uit de United States Department Munition List liet schrappen. Hierdoor vielen ze niet meer onder de controle van de Amerikaanse wapenwetgeving en moest er ook geen vergunning meer aangevraagd worden om de 3d-geprinte wapens te dragen.

Begin april verklaarde de huidige Amerikaanse president Joe Biden nog dat hij de wildgroei van zogenaamde ghost guns aan banden wil leggen. Hij gaf het Amerikaanse ministerie van Justitie de opdracht om binnen de dertig dagen een regeling uit te werken die gericht moet zijn om de verspreiding van de 3d-printbare wapens tegen te gaan.