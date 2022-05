Google voegt verbeteringen toe aan Engelstalige versie Google Assistant

Google voorziet de Google Assistant binnenkort van enkele verbeteringen. Engelstalige gebruikers zullen de spraakassistent correcte uitspraken van persoonsnamen kunnen aanleren. Bovendien zal de spraakassistent de context in Engelstalige gesprekken beter begrijpen.

Over enkele dagen zullen Engelstalige gebruikers Google Assistant correcte uitspraken van persoonsnamen kunnen aanleren door deze in te spreken. Volgens Google zal de assistent de specifieke uitspraak onthouden zonder dat het daarbij de spraakopname opslaat.

Google Assistant zal ook de context beter begrijpen waarbinnen spraakopdrachten gegeven worden. Hiervoor zet het bedrijf haar opensource BERT-technologie in die het in 2018 ontwikkelde. BERT staat voor Bidirectional Encoder Representations from Transformers en met behulp van deze ai-technologie kan de zoekgigant de relatie en context tussen meerdere opgegeven zoektermen beter begrijpen.

BERT wordt volgens Google al ingezet bij Search waarbij het de resultaten van Engelstalige zoekopdrachten flink zou hebben verbeterd. Dankzij BERT zou Google Assistant correcter reageren op spraakopdrachten die gaan over timers of alarmen. Bovendien zou de Assistant aan de hand van artificiële intelligentie beter in staat moeten zijn om natuurlijk aanvoelende gesprekken te voeren.

Voorlopig zijn beide functies enkel in het Engels te gebruiken. Google hoopt deze spoedig voor andere talen beschikbaar te maken. Eerder kwam aan het licht dat de Google Assistant in de toekomst simpele opdrachten zal kunnen interpreteren zonder dat gebruikers hiervoor eerst "Ok, Google" moeten uitspreken. Deze toekomstige feature werd ontdekt in een bètaversie van de Google-app voor Android 11, versie 12.15.9.29.