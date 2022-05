Google Assistent krijgt in België ondersteuning voor routines. Daarmee kunnen gebruikers meerdere handelingen laten uitvoeren met een commando. Er zijn verschillende standaardfuncties beschikbaar.

De routines waren al langer beschikbaar voor gebruikers die Google Assistent in het Engels hadden ingesteld en sinds juli vorig jaar voor Nederlandse gebruikers. Nu kunnen ook Belgische gebruikers routines instellen, schrijft Google in een persbericht. Het bedrijf verwijst naar een productpagina voor instructies voor het instellen van routines. De functie wordt 'in de komende weken' uitgerold in België.

Met routines kunnen gebruikers verschillende acties koppelen aan een stemcommando. Zo kunnen ze zorgen dat meerdere smarthomeapparaten aan of uit gaan, of dat Assistent eigen acties onderneemt zoals het voorlezen van herinneringen.

Voor Belgische gebruikers staan standaard zes routines voorgeprogrammeerd. Het gaat om routines voor de ochtend, het vertrekken vanuit huis, bedtijd, thuiskomst en 'van thuis naar het werk' en 'van het werk terug naar huis'. Die geven weersvoorspellingen, zetten lampen en slimme stekkers aan en geven verkeersinformatie. Gebruikers kunnen de routines aanpassen of nieuwe maken.