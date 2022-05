KPN verliest meer breedbandklanten, ondanks groei van glasvezelaansluitingen

KPN heeft de cijfers van het vierde kwartaal van vorig jaar gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het bedrijf nog altijd breedbandklanten verliest. Ten opzichte van een jaar geleden is het verlies groter, ondanks de toevoeging van meer huishoudens en klanten op het glasvezelnetwerk.

In een toelichting op de kwartaalcijfers zegt KPN dat het in het vierde kwartaal van vorig jaar in totaal 3000 breedbandklanten zag vertrekken ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is sprake van een daling van 29.000. Een jaar geleden werd nog een daling van 16.000 klanten voor vast internet gemeld. De daling is daarmee groter geworden, ondanks de groei van het aantal glasvezelklanten. Daarvan kwamen er in het vorige kwartaal 20.000 bij ten opzichte van een kwartaal eerder.

In heel 2020 heeft KPN in totaal 319.000 huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk, waarvan 112.000 in het laatste kwartaal van 2020. Dat laatste is de sterkste groei van alle kwartalen uit 2020. Dat komt omdat KPN het aantal homes passed per week flink heeft vergroot in het vierde kwartaal. Dat kwam op ongeveer 8100 uit per week uit, wat een jaar geleden nog ongeveer 3750 huishoudens per week was.

Met deze toevoegingen zit het totale aantal huishoudens dat op het glasvezelnetwerk is aangesloten op 2,78 miljoen. Dat zat eind 2019 nog op 2,47 miljoen. Nog altijd zit het aantal klanten dat ook daadwerkelijk zijn glasvezelverbinding heeft geactiveerd op ongeveer 50 procent. Uitgaande van de 319.000 aangesloten huishoudens hebben daarvan 142.000 of 45 procent ook daadwerkelijk hun glasvezelverbinding geactiveerd.

Het aantal huishoudens dat zowel een vast als een mobiel abonnement combineert, steeg in het afgelopen kwartaal met 4000 ten opzichte van een jaar geleden. Dat aantal zit nu op 1.406.000 en dat is 50 procent van het totale aantal breedbandklanten; een jaar geleden zat dat nog op 49 procent. Het aantal klanten dat vast en mobiel combineert zit nu in totaal op 2,35 miljoen, waar dat een jaar geleden nog 2,25 miljoen klanten waren. Van alle mobiele klanten heeft 65 procent ook een vast abonnement, terwijl dat een jaar eerder nog op 63 procent uitkwam.

De omzet van KPN kwam uit op 1,35 miljard euro, waar dat in dezelfde periode een jaar geleden nog 1,39 miljard euro was. Het bedrijf meldt een nettowinst van 174 miljoen euro, waar dat in het vierde kwartaal van 2019 nog op 84 miljoen uitkwam. Die aanzienlijke groei schrijft KPN vooral toe aan eenmalige meevaller.