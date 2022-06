KPN krijgt er fors meer glasvezelklanten bij

KPN heeft de cijfers van het derde kwartaal van dit jaar gepubliceerd en daaruit blijkt dat de groei van het aantal glasvezelklanten doorzet. In het afgelopen kwartaal kwamen er 27.000 glasvezelklanten bij.

Uit de cijfers van het derde kwartaal blijkt dat KPN nu 1,18 miljoen glasvezelklanten heeft, wat een stijging is van 27.000 klanten ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar en van 70.000 ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. In totaal verliest KPN meer breedbandklanten dan het erbij krijgt, doordat er op het vlak van koper nog altijd een duidelijke daling plaatsvindt. Dat aantal zit nu op 1,69 miljoen, een daling van zo'n 36.000 klanten ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar en van 138.000 ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar.

Volgens KPN neemt ongeveer 18 procent van de glasvezelklanten een abonnement van 500Mbit/s of hoger af. Het aantal huishoudens dat de mogelijkheid heeft om FttH af te nemen, ligt op 2,67 miljoen. Precies een jaar geleden lag het nog op 2,42 miljoen en in het tweede kwartaal van dit jaar op 2,59 miljoen. Sinds de start in 2019 zijn 326.000 huishoudens van een glasvezelaansluiting voorzien, aldus KPN. De gemiddelde FttH-uitrol groeit elk kwartaal, naar momenteel 5600 per week, terwijl dat gemiddelde in 2019 op 2300 huishoudens lag. De groei van het aantal huishoudens dat daadwerkelijk gebruikmaakt van een glasvezelaansluiting, groeit minder hard. Dat aantal was een jaar geleden 1,24 miljoen en is nu 1,36 miljoen.

KPN kreeg er in het derde kwartaal 9000 mobiele abonnees bij. Volgens ceo Joost Farwerck gaat het om de eerste stijging van dit aantal sinds 2017, al staat in het persbericht dat deze 9000 'de grootste klantenstijging sinds het derde kwartaal van 2017' betreft. Het huidige aantal van 3,58 miljoen mobiele abonnees is nog altijd een daling van 19.000 ten opzichte van een jaar geleden, maar de daling van kwartaal op kwartaal is wel tot stilstand gekomen. Sinds het derde kwartaal van 2019 zijn deze aantallen als volgt: -14.000, -13.000, -1000 en +9000.

Het aantal klanten voor vaste diensten daalde in vergelijking met het derde kwartaal van 2019 met 162.000 naar 3,12 miljoen. In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar is er sprake van een daling met 34.000. In het aantal huishoudens met een vast-mobielabonnement en het aantal klanten met zo'n abonnement veranderde er niet veel. Nog altijd vormen de huidige 1,38 miljoen huishoudens met zo'n abonnement 49 procent van het totaal van het breedbandaantal en vormen de huidige 2,27 miljoen klanten met een vast-mobielabonnement 63 procent van het abonnementenbestand.

Onder de streep kwam de omzet uit op bijna 1,30 miljard euro, een daling van 5,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019. De winst kwam uit op 132 miljoen euro, een flinke daling van 58 procent ten opzichte van de winst over het derde kwartaal van vorig jaar. Dat geeft volgens KPN echter een enigszins vertekend beeld, omdat het winstcijfer van vorig jaar, 314 miljoen euro, vooral werd gevormd door de verkoop van datacenterdienstverlener NLDC. Als dit soort eenmalige posten buiten beschouwing worden gelaten, was er volgens KPN sprake van een stijging van de nettowinst met 4 miljoen euro.