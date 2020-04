KPN verliest vaste klanten mede door concurrentie lokale glasvezelaanbieders

KPN verliest klanten op de markt voor vast internet en dat komt volgens de provider door toegenomen concurrentie van onder meer lokale glasvezelaanbieders. Bovendien daalde het aantal klanten dat het vaste abonnement combineert met een mobiel abonnement.

Het aantal klanten met vaste diensten daalde met 48.000 naar 3,19 miljoen. KPN wijt dat aan felle concurrentie, vooral op de vaste markt. Daar vechten drie providers nu om klanten voor vast-mobielabonnementen, namelijk KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile. Er is ook andere concurrentie. "Dat is te zien in agressieve promoties in de vaste markt en door toegenomen concurrentie van lokale glasvezelaanbieders in landelijke gebieden", aldus KPN.

In totaal hebben nu 2,23 miljoen mensen bij KPN een combinatie van vast en mobiel abonnement, verdeeld over 1,38 miljoen huishoudens, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van KPN. Bij de combinatie van vaste en mobiele abonnementen kunnen meerdere abonnees die in hetzelfde huis wonen, profiteren van kortingen. Vandaar dat het aantal mensen met een gecombineerd abonnement hoger ligt dan het aantal huishoudens.

In totaal gingen netto 18.000 huishoudens weg uit het vast-mobielabonnement, goed voor in totaal 21.000 mobiele abonnees. Dat is 0,9 procent van het totale aantal mobiele klanten met een gecombineerd abonnement. Het aantal mobiele klanten nam met 56.000 af naar 4,62 miljoen, vooral doordat KPN prepaidklanten afsloot.

De gevolgen van de integratie van Telfort in KPN bleken vooral zichtbaar in de NPS-score, de bereidwilligheid om een merk aan te raden aan anderen. Telfort-klanten bleken daar niet zozeer toe bereid, zegt de provider. De omzet van KPN daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 2,4 procent naar 1,33 miljard euro. De nettowinst steeg juist met 35 procent naar 120 miljoen euro.