Klanten hebben last van storing bij T-Mobile Thuis

T-Mobile heeft een storing op zijn vaste netwerk. Klanten zeggen dat ze sommige sites wel kunnen bereiken, maar veel ook niet. Het is niet duidelijk waar de storing door is veroorzaakt en wanneer er een oplossing is.

Op het forum van Tweakers maken veel mensen melding van de storing en ook op Allestoringen zijn duizenden meldingen te zien van mensen die vrijdagochtend problemen hebben met T-Mobile. Volgens klanten werken verschillende sites, waaronder die van Tweakers, maar veel anderen niet.

Het aanpassen van de dns lijkt niets op te lossen. Tweaker NielsFL suggereert dat de Cable&Wireless-uplink van de provider eruit ligt en dat dit de problemen veroorzaakt. Klanten kunnen daar zelf niets aan doen.

T-Mobile geeft op zijn forum en op Twitter nog niets aan over de storing, hoewel mensen er daar ook melding van maken. De telefonische klantenservice bevestigt wel dat er een storing is. De piek in het aantal meldingen begon rond half zes 's ochtends. Tv-diensten werken volgens de reacties wel.