T-Mobile en Open Dutch Fiber leggen glasvezel aan in Venlo

T-Mobile en Open Dutch Fiber zijn gestart met het aanleggen van glasvezel in de regio Venlo. Er worden in eerste instantie 24.000 huishoudens aangesloten. De eerste woningen worden in april 2022 aangesloten en de werkzaamheden moeten in oktober 2022 zijn afgerond.

De aanleg is begonnen in de wijken Klingerberg, Vossener en Blerick. Volgend jaar volgen Tegelen, Tegelen op de Hei, Steyl en Belfeld. Volgens de gemaakte plannen wordt ongeveer de helft van de huishoudens in Venlo aangesloten op glasvezel. De intentie is om de rest van Venlo daarna ook aan te sluiten, meldt T-Mobile in een persbericht. Via zijn glasvezelnetwerk biedt T-Mobile abonnementen aan met een upload- en downloadsnelheid van maximaal 1Gbit/s.

T-Mobile en Open Dutch Fiber kondigden in april het doel aan om minstens een miljoen Nederlandse huishoudens van glasvezel te voorzien in de komende vijf jaar. De nadruk ligt daarbij op stedelijke gebieden waar nog geen glasvezel ligt. Eerder dit jaar kondigden de partijen de aanleg van glasvezel aan in Zoetermeer, Haarlem, Utrecht, Ridderkerk, Rotterdam, Leindschendam-Voorburg en Delft.

Storing T-Mobile Thuis maandagochtend

T-Mobile Thuis, de naam waaronder T-Mobile zijn vaste internetdiensten levert, had maandagochtend te maken met een storing, waardoor klanten bepaalde sites en diensten niet konden bereiken. Volgens meldingen op Allestoringen begon de storing rond 07.00 uur maandagochtend. T-Mobile bevestigde de problemen op zijn forum en zei om 10.45 dat die waren opgelost door 'aanpassingen in het netwerk'.

Abonnees van T-Mobile bespraken op het forum van Tweakers de problemen; zij melden dat verschillende diensten en sites die gebruikmaken van Amazon Web Services niet bereikbaar zijn of niet werken. Onder andere Slack, NOS.nl en Photoshop CC-diensten werkten niet. Het ging niet om een dns-storing; veel klanten gebruiken al een alternatieve dns, maar dat loste de problemen niet op.