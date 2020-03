T-Mobile Thuis heeft storing

Internetprovider T-Mobile heeft te maken met een storing met vast internet via zijn Thuis-dienst. Het is nog onbekend wat de oorzaak is van de storing en hoe lang het ongeveer gaat duren. T-Mobile onderzoekt de zaak.

T-Mobile erkent dat klanten problemen hebben met de verbinding, maar geeft nog geen verdere informatie. Veel klanten melden dat het lijkt te gaan om een dns-probleem. Het omzetten van de dns-instellingen blijkt bij veel mensen te werken.

Niet alle klanten ondervinden problemen met hun verbinding. Het probleem begon volgens AlleStoringen rond kwart over vijf. Veel klanten melden bovendien dat ze geen contact kunnen krijgen met de klantenservice.