Samsung kondigt in VS Galaxy Tab A 8.4 aan

Samsung heeft in de Verenigde Staten zijn Galaxy Tab A 8.4 aangekondigd. Er is nog geen aankondiging voor de Europese markt. De tablet komt uit bij diverse providers om te functioneren met 4g.

Samsung heeft de versie voor Verizon Wireless op de eigen site gezet. De tablet heeft een lcd van 18,0x11,3cm met een oppervlak van 203 vierkante centimeter, een diagonaal van 8,4" en een resolutie van 1920x1200 pixels. Daarmee is het een 16:10-scherm.

De tablet draait op een niet nader genoemde octacore-processor met hoger geklokte processorkernen op 1,8GHz en lager geklokte op 1,6GHz. Die kloksnelheden komen overeen met bijvoorbeeld Samsungs eigen Exynos 7904-soc. Die heeft vier Cortex A73-kernen en vier Cortex A53-kernen, met een ARM Mali G71MP2-gpu. Samsung doet daar 3GB aan geheugen en 32GB aan opslag bij.

De tablet meet 20,2x12,5cm en is 7mm dik bij een gewicht van 310 gram. De kleine tablet heeft een 5000mAh-accu en een usb-c-poort om die op te laden. De tablet kost in de losse verkoop 280 dollar. Of en wanneer de Galaxy Tab A 8.4 in Europa uitkomt, is nog niet bekend.