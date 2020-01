Samsung heeft in 2019 meer dan 6,7 miljoen 5g-smartphones geleverd

Samsung meldt vorig jaar meer dan 6,7 miljoen Galaxy 5G-smartphones geleverd te hebben. Het Koreaanse bedrijf claimt dat met zijn vijf uitgebrachte 5g-toestellen in november meer dan de helft van het marktaandeel van 5g-smartphones in handen gehad te hebben.

Samsung heeft het aantal van 6,7 miljoen bereikt met zijn 5g-smartphones Galaxy S10 5G, Note10 5G, Note10+ 5G, Galaxy A90 5G en Galaxy Fold 5G. Daarmee vertegenwoordigde het bedrijf in november 2019 53,9 procent van de wereldwijde 5g-smartphonemarkt. Samsung beroept zich hiervoor op cijfers van Counterpoint Research. Het gaat om leveringen, niet verkopen, al kunnen de leveringen wel een indicatie voor verkopen zijn.

Tijdens de IFA-beurs van 2019, maakte Samsung bekend 2 miljoen 5g-smartphones geleverd te hebben en het bedrijf sprak toen de verwachting uit dat het in 2019 4 miljoen exemplaren ging leveren. Sindsdien is bijvoorbeeld het midrange-toestel A90 met 5g verschenen. Volgens Counterpoint waren 5g-toestellen in 2019 goed voor 1 procent van de totale smartphonemarkt. De verwachting is dat dit percentage in 2020 flink groeit als er meer 5g-smartphones verschijnen. Samsung meldde eind december in het eerste kwartaal van 2020 zijn eerste tablet met 5g te introduceren: de Galaxy Tab S6 5G.