Google blokkeert Xiaomi-integratie na privacylek met beveiligingscamera

Google blokkeert tijdelijk alle integraties van Xiaomi-apparatuur met Nest Hub en Google Assistent. De zoekgigant heeft dat gedaan nadat er een bericht op reddit verscheen waarin een gebruiker meldde Xiaomi-camerabeelden van anderen te zien op zijn Google-apparaat.

Google heeft tegenover Android Police bevestigd op de hoogte te zijn van het probleem en zegt dat alle integraties van Xiaomi Mi Home-apparaten met Google tijdelijk zijn stopgezet, in afwachting van een oplossing. Google werkt samen met Xiaomi aan een fix.

Donderdag plaatste een gebruiker op reddit een bericht waarin hij laat zien dat hij willekeurige camerabeelden te zien krijgt op zijn Google Nest Hub als hij de stream van zijn Xiaomi-beveiligingscamera wil weergeven. De persoon maakt gebruik van de Xiaomi Mijia 1080p Smart IP Security Camera, die via de Xiaomi Mi Home gekoppeld kan worden met Google-apparaten. De gebruiker benadrukte zowel de camera als de Nest Hub nieuw aangeschaft te hebben.

Het is nog niet duidelijk waardoor het privacylek wordt veroorzaakt en sinds wanneer het aanwezig is. Ook is niet bekend met welke combinaties van apparaten het kan optreden. Voor zover bekend is het verschijnen van willekeurige beelden alleen gemeld op de Nest Hub in combinatie met de desbetreffende Xiaomi-camera.