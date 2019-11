Facebook onderzoekt 'bug' met actieve iPhone-camera bij scrollen door tijdlijn

Een topman van Facebook zegt dat het gebruik van de iPhone-camera bij het scrollen door de tijdlijn waarschijnlijk een bug is en stelt dat dit onderzocht wordt. Gebruikers ontdekten afgelopen weken dat de camera actief is tijdens het bekijken van de tijdlijn.

Guy Rosen, vice president integrity bij Facebook, reageert dinsdag op de ontdekking van een Twitter-gebruiker. Het is vooralsnog de eerste reactie vanuit het sociale netwerk op het voorval. In de afgelopen dagen maakten verschillende nieuwssites melding van het feit dat de camera van een iPhone actief blijkt te zijn bij het scrollen door de nieuwsfeed op Facebook.

Begin november maakte een Twitter-gebruiker daar al melding van. Die persoon bekeek een video op Facebook en zag bij het kantelen van de telefoon de viewfinder van de camera tevoorschijn komen. Afgelopen weekend ontdekte webdesigner Joshua Maddux dat de camera ook op de achtergrond zichtbaar is door een foto op de tijdlijn te bekijken en die een beetje naar beneden te slepen.

Maddox zegt dat hij dit op vijf iPhones met iOS 13.2.2 kan reproduceren. Bij iPhones met iOS 12 is het camerabeeld niet te zien. Er zijn geen aanwijzingen of bewijzen dat de camera ook daadwerkelijk beeld opneemt en naar Facebook stuurt. Het treed bij gebruikers die de app al toestemming gegeven hebben om de camera te gebruiken. Zodra gebruikers die toestemming intrekken is de camera niet meer actief bij gebruik van de app.