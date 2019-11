Facebook kondigt betaalmethode Facebook Pay aan voor betalingen binnen apps

Facebook introduceert Facebook Pay, een betaalmethode voor gebruik binnen apps als Messenger, WhatsApp, Instagram en Facebook. Gebruikers moeten Facebook Pay koppelen aan een bankaccount of PayPal. Facebook Pay staat los van Libra.

Facebook introduceert Facebook Pay als een betaalmethode om vanuit de verschillende apps van het bedrijf transacties te doen, zonder omgeleid te worden naar een andere pagina of app. Gebruikers moeten daarvoor eerst eenmalig hun creditcardgegevens of PayPal-account invoeren. Facebook werkt daarvoor samen met banken en PayPal.

Gebruikers kunnen vervolgens onderling betalingen doen, producten aanschaffen vanuit de ondersteunde apps of bijvoorbeeld donaties doen. Verder zegt Facebook dat gebruikers hun betaalgeschiedenis in kunnen zien en dat er een klantenservice beschikbaar is via chat.

Vanaf deze week is Facebook Pay beschikbaar in de Verenigde Staten. Aanvankelijk is de betaalmethode alleen beschikbaar in Messenger en Facebook en vooralsnog zal het alleen bij 'geselecteerde pagina's en bedrijven' mogelijk zijn om betalingen te doen. Wel kunnen alle gebruikers in de VS meteen onderling betalingen doen.

Facebook Pay komt 'na verloop van tijd' beschikbaar in meer landen en in Instagram en WhatsApp. Wanneer de functie naar Nederland en België komt, is nog niet bekend. Volgens Facebook worden 'de meeste' creditcards, banken en PayPal ondersteund. Betalingen worden verwerkt in samenwerking met bedrijven als PayPal en Stripe. De betaalmethode maakt gebruik van de bestaande infrastructuur van die partners. Facebook zegt dat de betaalgegevens versleuteld worden opgeslagen. Gebruikers kunnen een pincode instellen of biometrische identificatie inschakelen voor het gebruik van Facebook Pay.

Facebook Pay staat geheel los van Libra, het betaalmiddel op basis van blokchain dat het sociale netwerk eerder dit jaar aankondigde. Er is vanuit de politiek veel kritiek op Libra en diverse bedrijven hebben hun steun aan de cryptocurrency al ingetrokken.