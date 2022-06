Facebooks Libra gaat meerdere stablecoins voor verschillende valuta bieden

De door Facebook opgerichte Libra Association heeft de eerder aangekondigde wijziging van zijn strategie verduidelijkt in een document. Het betaalplatform gaat meerdere single-currency stablecoins ondersteunen, naast een multi-currency coin.

Versie 2.0 van de white paper van Libra is flink gewijzigd ten opzichte van de plannen die vorig jaar april gepresenteerd werden. Die plannen voor een enkele stablecoin die onder andere op Facebook voor betalingen gebruikt zou moeten worden, kregen flinke kritiek. Wereldwijd wilden toezichthouders het platform verbieden of aan banden leggen, waarna leden van het consortium zoals Booking, PayPal, eBay, Visa en Mastercard zich terugtrokken.

De Libra Association schrijft nu dat een belangrijke verandering is dat er meerdere stablecoins, elk op basis van bestaande valuta zoals de euro, ondersteund gaan worden, in aanvulling op een multi-currency coin. In eerste instantie gaat het om enkele valuta en de organisatie noemt bijvoorbeeld een LibraUSD of ≋USD, LibraEUR of ≋EUR en LibraGBP of ≋GBP. "Dit stelt mensen en bedrijven in staat om direct toegang te krijgen tot een stablecoin in hun valuta op het Libra-netwerk." Elk van de stablecoins wordt gedekt door een reserve van banktegoeden in de betreffende valuta. Wie in de EU wil betalen in de multi-currency Libra, betaalt dan in feite met LibraEUR waarvan de waarde gekoppeld is aan de euro. De organisatie hoopt op termijn eventuele digitale coins van centrale banken zelf te kunnen integreren, waardoor de verschillende bijbehorende stablecoins kunnen verdwijnen.

De wijziging moet voorkomen dat er een wereldwijde coin van private partijen op een groot platform als Facebook ontstaat buiten de regulering van toezichthouders om. De vrees was bijvoorbeeld dat internetters in landen met volatiele munteenheden hun toevlucht zouden nemen tot Libra. De Libra-associatie claimt daarnaast de beveiliging van het betaalsysteem verbeterd te hebben en maatregelen genomen te hebben om de reserve beter te beschermen. Daarnaast is het plan om in de toekomst op een permissionless blockchain over te stappen geschrapt. Daarmee blijft het systeem op het voorgestelde permissioned blockchain draaien, wat in feite een gedistribueerde database is.

De bedoeling van Facebook is om zijn gebruikers een Calibra-portemonnee te bieden waarmee ze bijvoorbeeld met een smartphone snel en gemakkelijk onderling betalingen in Libra kunnen verrichten en producten kunnen kopen, onder andere via het scannen van codes.