Meta zet pilotproject rondom Novi-cryptowallet stop in september

Meta laat aan gebruikers van zijn Novi-cryptowallet dat dit pilotproject ten einde komt. Gebruikers worden geadviseerd 'zo snel mogelijk' hun saldo uit de wallet te halen en weer terug te plaatsen op hun bankrekeningen.

Meta laat weten dat het vanaf 21 juli niet meer mogelijk is om nieuw geld toe te voegen aan de Novi-wallet en dat de gehele dienst vanaf 1 september van dit jaar niet meer beschikbaar is. Mocht er nog geld op staan op 1 september, dan zal Meta proberen dat naar de bankrekening van de gebruiker te sturen. De pilot loopt sinds oktober jongstleden.

Promoplaatje van de Novi-app, via Google Play

De Novi-cryptowallet is een pilot waarin gebruikers in de Verenigde Staten en Guatemala onderling geld naar elkaar kunnen sturen. Gebruikers kunnen dollars omzetten naar de stablecoin USDP, ofwel de Pax Dollar. Deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en kunnen gebruikers in Guatemala weer omzetten naar de Guatemalteekse quetzal. Dit geld kunnen ze naar hun bankrekening sturen of als contant geld opnemen. Meta werkt in de pilot samen met Paxos en Coinbase.

Tegenover Bloomberg meldt Meta dat het de technologie achter Novi wel in andere producten wil gaan gebruiken. "We maken al gebruik van de jaren werk die we gestopt hebben in het bouwen van mogelijkheden voor Meta om de blockchain te benutten en nieuwe producten te introduceren", vertelt een woordvoerder. "Je kunt verwachten dat we meer laten zien in het web3-domein omdat we erg optimistisch zijn over de waarde die deze technologie kan toevoegen voor mensen en bedrijven in de metaverse."

Meta, destijds nog Facebook, begon zijn wallet en cryptomuntproject met een eigen munt. Dat was de Libra. Die munt en de bijbehorende Calibra-wallet kregen kritiek van meerdere organisaties en overheden, waaronder de Europese Unie. Door deze kritiek trokken meerdere partners zich terug, waarna Facebook de plannen aanpaste. Zo ging het platform meerdere stablecoins voor verschillende valuta ondersteunen. Daarnaast wijzigde Facebook de naam van Calibra naar Novi.