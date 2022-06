Meta gaat alleen advertenties voor cryptovaluta toestaan met officiële licenties

Meta verruimt zijn beleid rondom advertenties voor cryptovaluta. Voortaan kunnen bedrijven met een officiële cryptovalutahandelslicentie die plaatsen, zodat de toelatingsprocedure minder arbitrair wordt.

Meta, de nieuwe naam voor alle merken van het voormalige Facebook, schrijft in een blogpost dat het de voorwaarden voor cryptovaluta-advertenties verruimt. Vanaf donderdag mogen bedrijven zulke advertenties plaatsen als ze een bepaalde licentie hebben. Het aantal toegestane licenties gaat omhoog, en andere criteria om cryptovaluta aan te prijzen verdwijnen.

Voorheen was Meta's en Facebooks beleid altijd dat adverteerders van cryptocoins aan een arbitraire set criteria moesten voldoen. Dat was verplicht voor alle bedrijven die adverteerden over hun platformen, wallets, of hard- en software rondom cryptovalutamining. De bedrijven konden aangeven of ze beursgenoteerd waren, of andere relevante achtergrondinformatie geven. Ook liet Meta bedrijven toe als ze een geldige licentie hadden die hen toestond om financiële advertenties te plaatsen. Nu schrijft Meta dat het alleen nog maar bedrijven toelaat als ze een licentie kunnen laten zien. De andere criteria verdwijnen helemaal.

Wel rekt Meta het aantal toegestane licenties op. Dat waren er vroeger maar drie, maar die waren voornamelijk op de VS georiënteerd. Vanaf donderdag zijn 27 soorten licenties toegestaan. Voor Nederlandse bedrijven is dat alleen een officiële goedkeuring van De Nederlandsche Bank. Daar zijn op dit moment 27 aanbieders in opgenomen.

Volgens Meta is de industrie rondom cryptovaluta inmiddels volwassen geworden. Het bedrijf zegt dat er voldoende regels en reguleringen vanuit overheden zijn waarmee handelen in de munten transparanter is geworden. Facebook probeerde zelf ook een tijd lang cryptovaluta door te voeren als betaalmiddel, maar zowel de Libra als opvolger Novi bleken niet erg succesvol te zijn.