AFM waarschuwt voor risico's groeiende invloed techbedrijven op financiële markt

Grote techbedrijven mengen zich steeds meer in de Europese financiële sector. Daardoor wordt het steeds moeilijker om toezicht op die sector te houden, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten.

De AFM waarschuwt in een trendoverzicht voor het komende jaar voor de opkomst van bigtech- en fintechbedrijven in de financiële sector. Met name bedrijven als Google, Apple en Facebook dringen zich steeds meer op op die markt. Dat betekent dat het toezicht ingewikkelder wordt, omdat die markt ook over bijvoorbeeld persoonsgegevens gaat. De AFM zegt in het rapport dat de ontwikkeling vraagt om nauwere samenwerking met andere toezichthouders.

Voorlopig is de invloed van grote techbedrijven op de Nederlandse financiële markt volgens de AFM nog beperkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opkomst van Apple Pay. Maar in de toekomst kan die macht groter worden, waarschuwt de toezichthouder. Die verwijst bijvoorbeeld naar een samenwerking tussen Deutsche Bank en Google. Het bedrijf krijgt door die samenwerking de mogelijkheid financiële diensten te bedenken voor Europeanen. "Vanwege de grote klantbestanden, krachtige merken en grote financiële reserves valt te verwachten dat bigtechs ook op andere terreinen van financiële dienstverlening snel een plek kunnen veroveren", staat in het rapport.

Op het gebied van nieuwe technologie ziet de AFM vooral dat kunstmatige intelligentie en cryptovaluta belangrijk worden. De toezichthouder denkt dat AI bijvoorbeeld zal worden ingezet om verzekeringspremies te berekenen of klanten te accepteren voor een verzekering. Dat moet op een 'integere' manier gebeuren. De AFM wil in de toekomst plannen opstellen voor de eisen waaraan de inzet van AI moet voldoen. Daarnaast worden distributed ledger technologies belangrijk, denkt de AFM. Het gaat dan voornamelijk om smart contracts. De waakhond zegt dat daar ook risico's aan zitten, maar beschrijft niet precies welke dat zijn. Europese autoriteiten moeten daar in de toekomst ook betere regels voor opstellen.

De AFM pleit in het rapport voor een betere samenwerking met Europese toezichthouders om de slagkracht te vergroten. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om data uit te wisselen. Nu mag de AFM bijvoorbeeld niet zomaar financiële data delen met de privacytoezichthouder, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens door de opkomst van grote techbedrijven juist een belangrijkere rol gaat spelen.