Google brengt Google Pay uit in Nederland zonder app

Google brengt een beperkte versie van Google Pay uit in Nederland. Klanten van diverse kleinere banken kunnen hun kaart toevoegen aan Google Pay en zo contactloos betalen met de telefoon in winkels en webwinkels.

De Google Pay-app komt niet uit in Nederland, maar klanten van bunq, Revolut en N26 kunnen er binnen de apps van die banken voor kiezen om een kaart toe te voegen aan Google Pay. Vervolgens is contactloos betalen bij winkels mogelijk, terwijl bij webwinkels de optie Google Pay mogelijk moet zijn, zo zegt Google. Het is onbekend waarom de Google Pay-app, die al wel werkt in het Nederlands, niet officieel beschikbaar zal zijn.

Vooralsnog doen de grote banken niet mee, maar ABN Amro zegt volgend jaar met meer informatie te komen over Google Pay-ondersteuning. De bank stopte met de eigen Wallet-app, waardoor klanten met Android-telefoons eerst wel, maar nu niet langer contactloos kunnen betalen met de telefoon. Rabobank zegt er niets over, maar heeft een werkende Wallet-app voor mobiel betalen. ING ondersteunt mobiel betalen voor Android ook binnen de eigen app. In tegenstelling tot iOS, waar alle nfc-betalingen moeten lopen via Apple Pay, kunnen banken op Android ook een eigen betaalsysteem ontwikkelen en hoeven betalingen niet te lopen via Google Pay.