Google werkt in Amerika aan fysieke bankpas

Google werkt in Amerika aan een eigen fysieke bankpas. Daarmee zouden gebruikers in winkels kunnen betalen via Google Pay. Ook zou het bedrijf werken aan een virtuele debetkaart. Het lijkt er niet op dat de kaart snel in Nederland beschikbaar zal komen.

Afbeeldingen van de fysieke bankpas werden door een anonieme bron aan TechCrunch gegeven. Het gaat om een debetkaart die in Amerika zou worden ontwikkeld. De pas kan worden gekoppeld aan een rekening om er vervolgens in de winkel mee te betalen. Google zou daarvoor samenwerken met verschillende banken zoals CITI Bank en Stanford Federal Credit Union. De namen en logo's van die banken komen ook op de kaart te staan. De kaart lijkt in de eerste concepten wit en heeft een typische Google-stijl, al schrijft TechCrunch dat het om een concept gaat en niet een definitieve versie. De kaart heeft nfc-ondersteuning, en werkt met het Visa-netwerk. Volgens de bron van TechCrunch kunnen gebruikers de kaart gebruiken door geld van hun bankrekening naar hun Google Pay-account te verplaatsen.

Naast de fysieke kaart zou Google ook werken aan een virtuele bankpas. Dat zou een functie in Google Pay zijn waarbij gebruikers via bluetooth mobiel kunnen betalen, en het virtuele kaartnummer gebruiken voor online transacties. In de bijbehorende applicatie staan volgens TechCrunch privacyopties om te kiezen welke informatie een gebruiker deelt met Google.

Google ontkent tegen het medium niet dat het werkt aan een kaart, al bevestigt het het nieuws ook niet. Het bedrijf verwijst naar nieuws uit de Wall Street Journal van vorig jaar. De krant ontdekte dat Google experimenteerde met bankopties. Google probeerde jaren geleden met Android Wallet ook al een fysieke bankpas uit te brengen, maar dat is nooit gelukt. Het is ook niet bekend in welk stadium de ontwikkeling van de bankpas zich bevindt, en of er plannen zijn die internationaal uit te rollen. Als dat gebeurt zal dat niet in Nederland zijn. Daar is Google Pay op dit moment nog niet actief. Wel kunnen inwoners in België, Duitsland en enkele andere Europese landen Google Pay gebruiken. Het is nog niet bekend wanneer Google Pay naar Nederland komt.