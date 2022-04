Google schrapt plan om bankrekeningen aan te bieden in VS

Google heeft zijn plannen voor digitale 'Plex'-bankrekeningen geschrapt. Het bedrijf zou deze in samenwerking met enkele grote banken uitbrengen in de VS. Dat zou komen door enkele gemiste deadlines en het vertrek van de topman achter het project.

De redenen komen van The Wall Street Journal, die gesproken zou hebben met mensen die bekend zijn met het project. Google zelf vertelt desgevraagd aan The Verge alleen dat het zich gaat richten op 'digitalisering faciliteren bij banken en andere financiële instituten, in plaats van die diensten zelf aanbieden'.

Google kwam vorig jaar met het plan voor de Plex-bankrekeningen. Deze 'digital first' bankrekeningen zouden ook fysieke bankpassen krijgen en gebruikmaken van de vernieuwde Google Pay-app, die eveneens vorig jaar aangekondigd werd. Die vernieuwde Google Pay-app blijft nog wel bestaan.

Op Nederlands gebied is Google pay nog niet echt beschikbaar. De oude noch de nieuwe app zijn te installeren op apparaten hier, maar wie aan sideloaden doet, zal zien dat de app toch werkt, afhankelijk van welke bank men gebruikt. Een bekende naam die Pay ondersteunt, is ABN Amro. In België is Google Pay wel beschikbaar.