PlayStation 4-gebruikers klagen over bootloops na versie 7.50

Verschillende gebruikers klagen dat hun PlayStation 4 niet meer werkt of in een bootloop terecht komt na het installeren van de meest recente update. Het is niet bekend hoe wijdverspreid het probleem precies is.

De fout zou zitten in firmwareversie 7.50, de versie van het besturingssysteem die eerder deze week uit kwam. Die bracht met name systeemstabilisaties. Verschillende gebruikers klagen nu op Reddit dat hun consoles niet meer werken na de update. Sommige gebruikers melden problemen met de snelheid van de console, maar anderen klagen dat hun PlayStations helemaal niet meer opstarten. Eén gebruiker schrijft dat hij het voor elkaar kreeg de PlayStation in safe mode op te starten, maar dat de console dan in een bootloop terecht komt. Er is ook een klein aantal meldingen op het sociale medium waarbij de consoles geen schijven meer lezen. Daarnaast zijn er veel gebruikers die melden dat zij de 7.50-update helemaal niet kunnen installeren. Ze krijgen dan een error-code, SU42118-6, te zien.

Het is niet bekend hoe wijdverspreid het probleem is en hoeveel gebruikers er last van hebben. De klantenservice van Sony weet op dit moment nog van niets. Het bedrijf heeft ook nog niet gereageerd op de klachten. Voorlopig blijft de update nog wel te downloaden op de console.