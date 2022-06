Google laat Amerikaanse gebruikers parkeergeld betalen via Maps

Google voegt nieuwe betalingsfuncties toe aan zijn Maps-dienst. De techgigant laat Amerikaanse gebruikers onder andere parkeergeld betalen. Deze functie werkt volgens Google in meer dan 400 steden in de VS.

De nieuwe betaalfunctie wordt sinds deze week uitgerold in Amerikaanse steden, meldt Google. Het bedrijf noemt verschillende steden waar de functie wordt ondersteund, waaronder Boston, Houston, Los Angeles en New York City. De feature werkt via een integratie met parkeerdiensten Passport en ParkMobile. De betaaloptie verschijnt zodra gebruikers hun bestemming bereiken. Gebruikers kunnen vervolgens hun meternummer invullen, het tijdvak selecteren en betalen. Gebruikers kunnen hun parkeertijd verlengen door op een later moment extra te betalen.

Google Maps krijgt ook een optie om OV-kosten te betalen. Gebruikers kunnen hun OV-route plannen via Maps, en hun vervoerkosten direct betalen via die dienst. 80 verschillende vervoerbedrijven zouden die functie wereldwijd ondersteunen, maar Google noemt daarbij geen concrete voorbeelden. De uitrol van deze functie begint volgende week, meldt het bedrijf.

De betalingen worden voor beide functies verwerkt via Google Pay, het betaalplatform van het techbedrijf. Een beperkte versie van die dienst is sinds vorig jaar beschikbaar in Nederland; klanten van diverse kleinere banken kunnen hun bankrekening toevoegen aan Google Pay en daarmee contactloos betalen, maar de bijbehorende Google Pay-app is niet beschikbaar in Nederland.

De betaalfunctie via Google Maps. Afbeeldingen via Google